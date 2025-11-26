כיכר השבת
ואיך הגיב טראמפ?

דרמה בארה"ב: חיילי המשמר נורו בסמוך לבית הלבן - עוצר כללי הוטל על מעון טראמפ

שני אנשי המשמר הלאומי נורו בוושינגטון הבירה, בסמיכות לבית הלבן - עוצר הוטל על האזור כולו | הנשיא טראמפ לא נמצא בבית הלבן, אלא בחופשה בפלורידה | התיעודים הדרמטיים (בעולם)

המתרחש מחוץ לבית הלבן

אירוע חריג ב: שני חיילים של המשמר הלאומי בארה"ב, נורו הערב (רביעי) בסמוך למעונו הרשמי של נשיא ארה"ב טרמאפ - בבית הלבן בוושינגטון.

על פי הדיווחים בארה"ב, נסיבות הירי לא ברורות. שני החיילים שנרו מתו. חשוד אחד נעצר בזירה ולא נשקפת סכנה באזור כולו.

נשיא ארה"ב הגיב לתקרית: "החיה שירה בשני אנשי המשמר הלאומי, ששניהם פצועים אנושות וכעת מאושפזים בשני בתי חולים נפרדים, גם הוא פצוע קשה, אך ללא קשר לכך, הוא ישלם מחיר כבד מאוד".

דוברת הבית הלבן מסרה כי הנשיא טראמפ לא נמצא בבית הלבן, אלא בחופשה בפלורידה לרגל חג ההודייה, הוא עודכן בפרטי האירוע וכעת הוטל עוצר מרכזי על הבית הלבן.

השרה לביטחון המולדת אמרה כי רשויות אכיפת החוק פועלות לאסוף מידע על התקרית, וכוחות ההצלה בדרכם אל זירת הירי. לפחות מסוק אחד זוהה במקום.

תיעוד מהזירה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר