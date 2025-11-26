אירוע חריג בארה"ב: שני חיילים של המשמר הלאומי בארה"ב, נורו הערב (רביעי) בסמוך למעונו הרשמי של נשיא ארה"ב טרמאפ - בבית הלבן בוושינגטון.

על פי הדיווחים בארה"ב, נסיבות הירי לא ברורות. שני החיילים שנרו מתו. חשוד אחד נעצר בזירה ולא נשקפת סכנה באזור כולו.

נשיא ארה"ב דולנד טראמפ הגיב לתקרית: "החיה שירה בשני אנשי המשמר הלאומי, ששניהם פצועים אנושות וכעת מאושפזים בשני בתי חולים נפרדים, גם הוא פצוע קשה, אך ללא קשר לכך, הוא ישלם מחיר כבד מאוד".

דוברת הבית הלבן מסרה כי הנשיא טראמפ לא נמצא בבית הלבן, אלא בחופשה בפלורידה לרגל חג ההודייה, הוא עודכן בפרטי האירוע וכעת הוטל עוצר מרכזי על הבית הלבן.

השרה לביטחון המולדת אמרה כי רשויות אכיפת החוק פועלות לאסוף מידע על התקרית, וכוחות ההצלה בדרכם אל זירת הירי. לפחות מסוק אחד זוהה במקום.