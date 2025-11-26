כיכר השבת
לפני פרסום תוצאות הבחירות

כוחות צבא השתלטו על המדינה שחוותה בעבר ניסיונות הפיכה; הנשיא נעצר

ירי פרץ באזור מטה ועדת הבחירות של מדינת גינאה־ביסאו, יממה לפני פרסום התוצאות הראשוניות | הירי נמשך כשעה ונפסק כשכוחות צבא כבדים נפרסו סביב ארמון הנשיאות | על פי הדיווחים, כוחות הצבא הודיעו רשמית שהם השתלטו על המדינה.  הנשיא אומארו סיסוקו נלקח למעצר (בעולם)

תקרית הירי בגינאה-ביסאו (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ירי פרץ היום (רביעי) באזור מטה ועדת הבחירות של מדינת גינאה־ביסאו, סמוך לארמון הנשיאות ומשרד הפנים, יממה לפני פרסום התוצאות הראשוניות של הבחירות. על פי עדי ראייה, הירי נמשך כשעה ונפסק כשכוחות צבא כבדים נפרסו סביב ארמון הנשיאות. תושבים נמלטו בבהלה מהמקום.

ברשת AFP דווח כי כוחות הצבא הודיעו רשמית שהם השתלטו על המדינה. הכוחות השעו את מערכת הבחירות וסגרו את כל הגבולות. עוד דווח כי הנשיא אומארו סיסוקו נלקח למעצר לאחר תקרית הירי.

גינאה־ביסאו, מדינה קטנה על החוף המערבי של אפריקה, ערכה ביום ראשון בחירות לנשיאות ולפרלמנט. במרוץ מתמודדים הנשיא המכהן אומארו סיסוקו אמבאלו ויריבו המרכזי פרננדו דיאש, כאשר שני המחנות כבר מיהרו לטעון לניצחון קודם פרסום התוצאות.

המדינה חוותה תשעה ניסיונות הפיכה מאז עצמאותה ב־1974. אמבאלו מבקש להיות הנשיא הראשון זה שלושה עשורים שזוכה בכהונה שנייה. מפלגת PAIGC ההיסטורית, שהובילה את מאבק העצמאות מהפורטוגלים, נפסלה השנה לראשונה מהשתתפות בבחירות בטענה שהגישה את מועמדיה באיחור.

