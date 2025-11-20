השופט בדימוס יוסף בן חמו ( צילום: אתר הרשות השופטת )

מאמץ יוצא דופן של שר המשפטים לקידום חקירת פרשת הפצ"רית כפי שפורסם לראשונה בכאן חדשות, נציבות שירות המדינה אישרה אמש (רביעי) את קליטתו של השופט בדימוס יוסף בן חמו כעובד מדינה בתקן מיוחד.

מהלך זה נועד לעקוף את המכשול המשפטי ולאפשר את מינויו כממונה על החקירה, בהתאם לדרישות בית המשפט העליון. נציב שירות המדינה בפועל, פרופ' דניאל הרשקוביץ, סייע לשר המשפטים בקידום אישור התקן, מה שמאפשר לשר לוין להשלים את המינוי שבו חשק. פסילת המינוי הקודם והתנאים של בג"ץ "לשבש או לרמז" | השופט קולה חשף: האם יש לו היכרות מוקדמת עם יריב לוין? בני סולומון | 12:33 היוזמה המהירה מגיעה ימים ספורים לאחר שבג"ץ ביטל את מינויו הקודם של השופט בדימוס אשר קולה לתפקיד וקבע כי אינו עומד בדרישות החוק. בפסק הדין, שהתקבל פה אחד, הדגישו השופטים כי האחראי על החקירה חייב להיות עובד מדינה. לצד פסילת המועמד הקודם, בית המשפט איפשר לשר המשפטים להציע מועמד חלופי מטעמו – מה שהוביל למינוי הנוכחי. בג"ץ הגדיר את הפרשה כ"חמורה ורגישה מאין כמוה" והכיר בכך שההחלטה של השר לוין להוציא את סמכות הפיקוח מידי היועמ"שית ולמסור אותה לגורם חיצוני נבעה מנסיבות חריגות ביותר: בכירים בצמרת הייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות, כולל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה – עשויים להידרש למסור עדות בעצמם.

דניאל הרשקוביץ ( צילום: פלאש 90 )

הגבלת סמכות השר

למרות הסכמתו העקרונית למינוי, בג"ץ התנה את המהלך בהגבלה ברורה של מעורבות גורמים פוליטיים בחקירה. השופטים הבהירו כי:סמכות השר מתוחמת ומצומצמת.

אסור שתהיה לו כל השפעה על מהלך החקירה עצמה – לא ישירות ולא בעקיפין.

סמכות זו, הדגישו השופטים, ניתנת רק בנסיבות הספציפיות שנוצרו, ורק עד שתחלוף המניעה שמונעת מהיועצת המשפטית לפקח על החקירה בעצמה. בכך מנסה בית המשפט להבטיח כי גם בהיעדר הפיקוח הרגיל, עצמאות החקירה תישמר באופן מוחלט.