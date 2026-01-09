( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

ההפוגה הנעימה עם השמש המחממת הסתיימה, וב"ה גשמי ברכה החלו לרדת שוב. לפי תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, היום (שישי) צפוי יום חורפי במיוחד, וגשמי הברכה ימשיכו לרדת גם בימים הקרובים.