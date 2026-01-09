ההפוגה הנעימה עם השמש המחממת הסתיימה, וב"ה גשמי ברכה החלו לרדת שוב. לפי תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, היום (שישי) צפוי יום חורפי במיוחד, וגשמי הברכה ימשיכו לרדת גם בימים הקרובים.
היום ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בודדות מצפון הארץ עד צפון הנגב. ינשבו רוחות חזקות והים ייעשה מסוכן. קיים חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הנגב. בדרום הארץ ייתכן אובך. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת.
יש להיזהר בעיקר מרוחות עזות עם משבים של 60-80 קמ"ש, ומקומית אפילו 100 קמ"ש, מגלים גבוהים במיוחד (גלים מקסימליים של עד 10 מטרים), ומסכנת שיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה.
משעות הערב ובמהלך הלילה הגשמים והרוחות ייחלשו בהדרגה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים מהצפון ועד הנגב.
בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בלילה צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון ולאורך החוף.
ביום ראשון הקרוב צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה של הטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ.
ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. במהלך היום יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ וייתכנו סופות רעמים בודדות.
0 תגובות