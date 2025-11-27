שופטי בג"ץ בראשות הנשיא עמית, דנים בשעה זו (חמישי) בעתירות שהוגשו נגד המינוי של השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי על תיק החקירה בפרשת הפצ"רית, אותו כזכור בחר שר המשפטים לוין, אחרי שבג"ץ פסל את השופט אשר קולה.

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, הפרקליטות ושר המשפטים יריב לוין מסרו אתמול את תשובותיהם לבג"ץ בנוגע למינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי על חקירת הפצ"רית - ברקע הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן שפגע בחיילי צה"ל.

לדברי הפרקליטות: "שר המשפטים פעל בניגוד לקביעת פסק הדין ולאמות המידה המפורשות שנקבעו בו, וכן בניגוד לפרשנות המתחייבת להפעלת הסמכות הקבועה בחוק שירות המדינה".

בנוסף נטען כי לוין "לא הטיל את התפקיד על מי שהינו עובד מדינה בכיר - דרישה מהותית שמעוגנת הן בחוק עצמו, והן בפסק הדין של בית המשפט. הוא הטיל את התפקיד על מי שגויס כ'עובד מדינה לרגע', לצורך זה בלבד".

השר לוין השיב לבג"ץ וטען כי "כל שעה שחולפת מגבירה את החשש לשיבוש החקירה בידי המעורבים בפרשה, לנזק ראייתי בלתי הפיך, ומהווה סכנה לעצם היכולת לרדת לחקר האמת. בית המשפט לא יוכל לומר שוב שבכירי מערכת המשפט הוליכו אותו שולל. ההיסטוריה תשפוט מי פעל לחקר האמת ולמען שלטון החוק, ומי עשה כל שלאל ידו כדי להסתיר, לכסות, לדחות, לשבש ולסכל".

לוין אף הוסיף וטען כי השופט בן חמו הינו "עובד מדינה בכיר, משפטן מובהק, שתחום עיסוקו בעבר היה כרוך בהפעלת שיקול דעת בתחום התביעה והחקירה הפלילית, ללא זיקה פוליטית, ומינויו בוצע בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסק הדין. נוכח חומרת האירועים, מצופה היה מכל הצדדים לפעול לקידום מינויו של השופט בן חמו".

במהלך הדיון שנערך בבג"ץ בנוגע למינוי, תהה שופט העליון חאלד כבוב על המינוי של בן חמו ושאל את נציג שר המשפטים: "כל התהליך של אישור בן חמו קרה בשלושה ימים? אנחנו מדברים על מינוי של בכיר בשירות הציבורי, זה קורה בן רגע?".

נציגו של שר המשפטים עו"ד דוד פטר השיב: "עוד לפני שהוחלט על המינוי של השופט קולה נערכה עבודה אינטנסיבית ביותר בניסיון למנות מחליף. כי אז היועצת עוד התבצרה שהיא צריכה להחליט ולכן זה גרם לרבים לסרב להצעה, אך למרות הכל, השר הצליח למצוא אדם בעל שיעור קומה וכתפיים רחבות".

השופט כבוב לא אהב את התשובה ותהה שוב: "איך השר הספיק ביום עבודה אחד את כל הפעולות שאדוני מנה. לתפקיד סגן מנהל אגף תברואה בעיריית 'סוף העולם שמאלה' לא היו מספיקים את תהליך המכרז הזה של לאתר, לפנות לנציבות, לגבש עמדה ולאשר, אני לא רואה איך המינוי עומד בקריטריונים שנקבעו בפסק הדין".

לאחר מכן התחוללה מהומה בבית המשפט, כאשר אדם שישב בקהל צעק לעבר הנשיא: "עמית אתה עבריין", עמית השיב: "אני שמח שהציבור והמצלמות רואים איך מנסים להלך אימים על בית המשפט".

לאחר מכן השופטת וילנר הסבירה, כי ההצעה הייתה למנות שופט עליון בדימוס, אך כדי להגיע להסכמות, הסכימו להתפשר על עובד מדינה, כאשר עוה"ד עימת אותה עם פסק הדין, שם צוין כי אפשר למנות שופט בדימוס, השיבה וילנר: "עלה הצעה כזו, אך זו הייתה הצעת פשרה במהלך ההליך, כפי שקורה מדי פעם".

בהמשך טען עוה"ד פטר, כי השופט בן חמו הוא כיום נחשב לעובד מדינה, מכיוון שהשר לוין, העביר בקשה מהנציבות לסיים את הליך הגיוס שלו לתפקיד עובד מדינה והוא מינה אותו כעובד מדינה ללא מכרז, השופטת וילנר הגיבה: "הוא לא נחשב בכיר - התפקיד שהוא נכנס אליו זה לא בכיר. בפסק הדין נכתב 'בכיר' והמילה הזאת לא נכתבה לשווא".

עוד אמרה השופטת, כי נכתב בפסק הדין שצריך שיהיה למועמד ניסיון בחקירות, פטר ענה לגבי הניסיון: "עוד נגיע לזה".