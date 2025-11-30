שעון כיס מזהב ששייך לאחד הנוסעים המפורסמים ביותר שנפטרו בטיטניק נמכר במכירה פומבית בסכום שיא של 2.3 מיליון דולר.

איזידור שטראוס, איש עסקים יהודי שהיה בעלים שותף של רשת החנויות מאסי'ס, לקח עמו את השעון למסע הנורא שבו היה בדרכו עם אשתו חזרה לניו יורק לאחר טיול באירופה.

"שעוני כיס הם פריטים אישיים ביותר," אמר אנדרו אלדרידג', מנכ"ל חברת המכירות הפומביות Henry Aldridge and Son, בה נמכר אתמול השעון, בהודעה רשמית.

לדבריו, "כל נוסע או חבר צוות, גבר, אישה או ילד, היה לו סיפור לספר, והסיפורים האלה נשמעים גם אחרי 113 שנים דרך הפריטים שבבעלותם. פריטים כמו זה שומרים על הזיכרון ומקרבים אותנו לזכר אחד האסונות הגדולים במאה ה-20."

שעון הכיס מבית Jules Jürgensen עשוי זהב 18 קראט, והוענק לשטראוס כמתנת יום הולדת בשנת 1888 מאשתו אידה, אשר סירבה לעלות לסירת הצלה ונפטרה יחד עם בעלה.

שעון הכיס ככל הנראה הפסיק לפעום בשעה 2:20 בבוקר, ב-15 באפריל 1912, כאשר הספינה טובעה.

השעון קבע שיא חדש למכירת פריטי טיטניק, שנה לאחר שעון כיס אחר, שהוענק לקפטן של RMS Carpathia על ידי אלמנתו של ג'ון ג'ייקוב אסטר ושני ניצולים נוספים כהודיה על הצלתם, נמכר באותה חברת מכירות פומביות בסכום של 1.97 מיליון דולר.

"מחירי המכירה הללו מעידים על המשיכה המתמשכת לסיפור המדהים הזה," סיכם אלדרידג'.