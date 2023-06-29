ב-1 בספטמבר 1985, צוות אמריקאי-צרפתי בראשות ד"ר רוברט באלארד גילה את שרידי הטיטאניק בקרקעית האוקיינוס, אך כעת מתברר שבאלארד פעל במקביל במשימת מודיעין סודית של הצי האמריקאי | בזכות טכנולוגיה חדשנית ותחבולה מתוחכמת, נסללה דרך לעידן חדש בחקר הים וחשפה סודות בני עשרות שנים (בעולם)
יהודי ובנו שהיו אמורים לעלות לצוללת ניצלו ממוות בטוח: "אמרו לי שזה יותר בטוח מטיסה במסוק" | לג'יי ובנו הוצע מחיר הנחת הרגע האחרון עבור הנסיעה המפוקפקת | "מחר לעולם לא מובטח, תפיק את המירב מהיום", סיים איש העסקים את הפוסט בהתרגשות (בעולם)
בעולם מציינים השבוע מאה שנה לטביעת ספינת הפאר ה"טיטניק". הבימאי ג'יימס קמרון הציג בתחילת השבוע את הגירסא שלו לטביעת הספינה. כידוע, מייסדיה של הספינה טענו בזמנם כי אפילו כח עליון לא יצליח להטביע אותה, אולם הקב"ה הוכיח אחרת, ולאחר התנגשות בקרחון, הספינה טבעה ומניין ההרוגים באירוע הטראגי עמד על מעל אלף וחמש מאות הרוגים