השעון של שטראוס ( צילום: בית המכירות )

שעון כיס זהב שנמשה מגופתו של ניצול הטיטאניק היהודי איזידור שטראוס צפוי להימכר בסכום של לפחות 800,000 ליש"ט במכירה פומבית שתתקיים החודש. שעון ה-18 קראט, שנושא חריטה של חברת Jules Jurgensen, נחשב לאחד מפריטי הטיטאניק החשובים ביותר הקיימים.

השעון ההיסטורי הוצג לאיזידור שטראוס כמתנת יום הולדתו ה-43 בשנת 1888, אותה שנה בה הפך לשותף בבית הכלבו המפורסם מייסי'ס בניו יורק. איזידור ואשתו, אידה שטראוס, היו נוסעים אמידים במחלקה ראשונה. גופתו של מר שטראוס נמצאה לאחר טביעת האונייה באפריל 1912, והשעון ופריטים אישיים נוספים הוחזרו למשפחתו. השניים היו בין מעט מאוד נוסעי המחלקה הראשונה שנספו באסון, שגבה כ-1,500 קורבנות. בני הזוג עשו את דרכם אל סיפון סירות ההצלה בליל הטביעה. כאשר הוצע למר שטראוס מושב בסירת הצלה, בשל גילו, הוא השיב כי לא יעזוב לפני גברים אחרים. גברת שטראוס סירבה לעזוב את בעלה. היא אף העניקה את מעיל הפרווה שלה למשרתת שלה, אלן בירד, בזמן שזו עלתה לסירת הצלה.

בני הזוג שטראוס

איזידור שטראוס נולד למשפחה יהודית בבוואריה ב-1845 והיגר לארה"ב עם משפחתו ב-1854. לפני אסון הטיטאניק, הם נסעו בינואר 1912 לירושלים באוניית ה-RMS קרוניה, בדרכם חזרה לארה"ב דרך סאות'המפטון על סיפון הטיטאניק.

המכירה של השעון, אשר "היה יקר למשפחה במשך למעלה מ-113 שנים", מתבצעת על ידי משפחת שטראוס בבית המכירות הפומביות הנרי אלדרידג' ובנו בוילטשייר. בין הפריטים הנוספים שיימכרו במכירה הפומבית נכלל גם מכתב שכתבה גברת שטראוס על נייר מכתבים של הטיטאניק ונשלח בזמן שהייתה על סיפון האונייה. הארכיון כולו נחשב ל"אחד האוספים האיקוניים ביותר הקשורים לטיטאניק שאי פעם הגיעו לשוק".