שלישיית פלסטרים ב-200 דולר: מותג היוקרה הצרפתי עורר סערת ענק

מותג היוקרה הצרפתי 'הרמס' הצליח לעורר סערה ברשת לאחר שהציג פריט לא שגרתי למכירה: שלישיית “פלסטרים” דקורטיביים עשויים עור, במחיר 200 דולר.

כן, מדובר בפלסטרים – אבל לא כאלה שמיועדים לחבוש פצעים, אלא אביזרי עיצוב שנועדו לשדר רעיון של תיקון, עמידות ושימוש מחודש, בהתאם לרוח קו Petit h של המותג.

לפי התיאור באתר, המוצר נועד להגן על חפצים יומיומיים ולהסתיר פגמים בצורה אלגנטית ומעוררת שיחה. כל פלסטר עשוי מעור כבש רך במיוחד, מגיע באדום, בז’ או צהוב, וכולל את הלוגו המפורסם של הרמס במרכז ואת הכיתוב 'מיוצר בצרפת' בפינה התחתונה. אפילו הגוון המדויק והסוג הסופי של העור היו אמורים להישאר הפתעה עד לרגע הרכישה.

לאחר שהפלסטרים הפכו ויראליים ברשתות החברתיות, הדף הרשמי של המוצר באתר הרמס הוסר, וכעת מופיעה בו הודעת שגיאה שלפיה “הדף שחיפשתם אינו קיים עוד”. החברה טרם מסרה הודעה רשמית בנושא, מה שהוביל לגידול נוסף בסקרנות סביב הפריט יוצא הדופן.

התגובות ברשת נעו בין התלהבות לביקורת. משתמשים מסוימים כינו את הרעיון “ייחודי” ו“מגניב”, בעוד אחרים התרשמו פחות מהמחיר היקר. אחד הגולשים כתב בצחוק כי “נשדדתי בגלל שהיה לי חתך מנייר”, ואחר הוסיף: “הייתי חותך את עצמי בכוונה רק כדי לשים את האדום”.