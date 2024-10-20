מותג היוקרה הצרפתי 'הרמס' עורר סערה כשהציג פריט לא שגרתי למכירה: שלישיית “פלסטרים” דקורטיביים עשויים עור, במחיר 200 דולר | לאחר שהפלסטרים הפכו ויראליים ברשתות החברתיות, הדף הרשמי של המוצר באתר הרמס הוסר (בעולם)
בשבוע האחרון הפיל ארגון הטרור חיזבאללה את כטמ"מ "הרמס 450", בעקבות כך יצא משה מנס למסע בין כלי הטיס הבלתי מאוישים של חיל האוויר - אלו שמותר לדבר עליהם כמובן | מי מייצר אותם, מי מפעיל, מה העלות של כל אחד ומה היתרונות והחסרונות? | וגם, ביקור במערך הלמידה של חיל התותחנים ושיחה עם מפקד בחיל (צבא וביטחון)