הרנסאנס של ורמיר: תעלומת שתי הנגניות שמטלטלת את עולם האמנות

מדי פעם נחשף עולם האמנות לסיפור מסתורי שמטלטל תובנות ישנות בהן היו הכל בטוחים. זה המצב כעת עם תערוכת "Double Vision: Vermeer" שנפתחה החודש בגלריית קנווד בלונדון, שם מוצגות לראשונה זו לצד זו היצירה החתומה "הנגנית" של יאן ורמיר, אחת מ-37 עבודות המאושרות של הצייר ההולנדי, והעותק הכמעט זהה ממוזיאון פילדלפיה - יצירה שמעולם לא נחתמה ומעמדה מוטל בספק כבר קרוב למאה שנה.

הויכוח הסוער סביב את מי יש לייחס לעותק הפילדלפיה התעצם עם התקדמות המחקר המדעי. ניתוח חומרים שבוצע לאחרונה גילה כי הציור החתום נעשה בטכניקה ובחומרים שמזוהים עם ורמיר המאוחר: שכבת יסוד בגוון אפור-חום בהיר המבוססת על עופרת ולובן מגיר, ופיגמנט יקר של אולטרמרין טבעי (המופק מלַפִּיס לַזוּלִי) המאפיין את עבודתו. לעומת זאת, הציור מפילדלפיה מבוסס על תשתית כהה שמכילה "אמבר שרוף" ומשתמש באינדיגו בזול במקום אולטרמרין, וכן בתערובות פשוטות יותר לגוון הירוק - דפוס לא אופייני לורמייר.

קולות חדשים בקרב המומחים מסרבים להכריע חד-משמעית. בשנת 2023, העלה החוקר ההולנדי ארי וולרט השערה שהציור מפילדלפיה עשוי להיות מעשה ידיו של ורמיר עצמו, לאחר שזיהה בו עקבות של פיגמנטים יקרים שאפיינו אותו. עם זאת, מצבו הפיזי של הציור רעוע: קרעים, שחיקה ופגיעות מניקיונות ישנים מקשים על הערכה סופית, ולציור גם אין חתימה של האמן, בניגוד למקור מלונדון.

התערוכה הנוכחית מאפשרת לציבור הרחב לגלות ולהשוות בין השתיים בעצמו. לדברי וונדי מונקהאוס, אוצרת בכירה בקנווד, "הקהל מוזמן להפעיל את חוש הביקורת ולקרוא את הרמזים התוך-ציוריים והמדעיים כאחד". מומחי מוזיאון פילדלפיה, ששולפים את העותק שלהם מהאחסון במיוחד לתערוכה, ממשיכים בשיתוף פעולה מחקרי שעתיד לפרסם מסקנות חדשות בהמשך השנה. עד שיעלה עשן לבן, נותרה התעלומה - האם זה עוד ורמיר - פתוחה, מסקרנת ומעוררת דיאלוג על מקוריות, חיקוי וגאונות.