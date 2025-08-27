האדמו"ר מביאלה ב"ב יושב בתווך בין שני גיסיו האדמו"רים ( צילום: שוקי לרר )

דרמה של ממש התחוללה אתמול (שלישי) סביב מקום קבורתו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל. שעות ארוכות של חוסר ודאות וחילוקי דעות ליוו את הבשורה הקשה על הסתלקותו, כשהשאלה המרכזית הייתה היכן ייטמן הצדיק.

"יש ממשיך" | הבן הבכור הוכתר לאדמו"ר - והוא הכתיר את כל אחיו לאדמו"רים אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, הודיע מבעוד מועד כי הוא מייעד לו מקום מכובד בתוך האוהל הקדוש של אביהם, האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע, שבהר הזיתים. אולם, אחד המשב"קים של האדמו"ר המנוח התבטא כי בחייו הביע האדמו"ר זצ"ל את רצונו שלא להיטמן באותו מקום. בשלב זה נכנס לתמונה גיסו היחיד של האדמו"ר זצ"ל, האדמו"ר מביאלה בני ברק, שקטע את ביקורו בארצות הברית. משהתברר לו הוויכוח, החל להפעיל לחצים כבדים על בניו וחתניו של האדמו"ר, וטען כי אם לא ייטמן באוהל אביו, הדבר יהיה "כתם לדורות", ותבטא חוסר כבוד.

חפירת הקבר באוהל בית קרעטשניף כפי הוראת אחיו, האדמו"ר

הדיון התלהט עד כדי כך שעל פי עדויות, נחפרו שני קברים במקביל - אחד בהר הזיתים ואחד בהר המנוחות. לבסוף, לאחר התערבותו הנחרצת של האדמו"ר מביאלה, הוכרעה המחלוקת: במהלך מסע הלוויה הוחלט סופית לסטות לכיוון הר הזיתים, ושם, כפי רצונו של גיסו, נטמן האדמו"ר באוהל של אביו.

מקום קבורתו של האדמו"ר, והדרמה שהתלוותה להחלטה, הפכו לשיחת היום בקרב החסידים, המביעים צער עמוק על הסתלקותו בטרם עת של מנהיגם הרוחני.