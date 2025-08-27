כיכר השבת
הגיס התערב והאח הורה

שני קברים נחפרו: הדרמה סביב קבורת האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ב'הר הזיתים' 

דרמה של ממש התרחשה אמש סביב מקום קבורתו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | במשך שעות ארוכות, התעורר ויכוח סוער בתוך המשפחה לגבי מקום הקבורה המועדף | מקורבים העלו טענה כי האדמו"ר המנוח הביע בחייו את רצונו שלא להיטמן ב'הר הזיתים' | כל הפרטים סביב הדרמה והתערבות האדמו"רים מבני המשפחה (חסידים)

3תגובות
האדמו"ר מביאלה ב"ב יושב בתווך בין שני גיסיו האדמו"רים (צילום: שוקי לרר)

דרמה של ממש התחוללה אתמול (שלישי) סביב מקום קבורתו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל. שעות ארוכות של חוסר ודאות וחילוקי דעות ליוו את הבשורה הקשה על הסתלקותו, כשהשאלה המרכזית הייתה היכן ייטמן הצדיק.

אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, הודיע מבעוד מועד כי הוא מייעד לו מקום מכובד בתוך האוהל הקדוש של אביהם, האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע, שבהר הזיתים. אולם, אחד המשב"קים של האדמו"ר המנוח התבטא כי בחייו הביע האדמו"ר זצ"ל את רצונו שלא להיטמן באותו מקום.

בשלב זה נכנס לתמונה גיסו היחיד של האדמו"ר זצ"ל, האדמו"ר מביאלה בני ברק, שקטע את ביקורו בארצות הברית. משהתברר לו הוויכוח, החל להפעיל לחצים כבדים על בניו וחתניו של האדמו"ר, וטען כי אם לא ייטמן באוהל אביו, הדבר יהיה "כתם לדורות", ותבטא חוסר כבוד.

חפירת הקבר באוהל בית קרעטשניף כפי הוראת אחיו, האדמו"ר
חפירת הקבר באוהל בית קרעטשניף כפי הוראת אחיו, האדמו"ר

הדיון התלהט עד כדי כך שעל פי עדויות, נחפרו שני קברים במקביל - אחד בהר הזיתים ואחד בהר המנוחות. לבסוף, לאחר התערבותו הנחרצת של האדמו"ר מביאלה, הוכרעה המחלוקת: במהלך מסע הלוויה הוחלט סופית לסטות לכיוון הר הזיתים, ושם, כפי רצונו של גיסו, נטמן האדמו"ר באוהל של אביו.

מקום קבורתו של האדמו"ר, והדרמה שהתלוותה להחלטה, הפכו לשיחת היום בקרב החסידים, המביעים צער עמוק על הסתלקותו בטרם עת של מנהיגם הרוחני.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (48%)

לא (52%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
איפה הדרמה?
אני
2
אצל אדם רגיל הדיון הוא , איזו חלקה יותר זולה , איזו חלקה הח"ק פחות חזירית ופחות עושקת
גאון גדול
1
כמה נמוך אפשר לרדת ?
מאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר