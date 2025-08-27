האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט ( צילום: א. אייזנבאך )

ובא השמש וזרח השמש: רבבות בני ירושלים של מעלה ליוו אמש (שלישי) למנוחות את האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו בשיא פריחתו ותפארתו, והוא בן ע"ה שנים בלבד.

במעמד מרטיט לב במהלך ההספדים בהיכל בית מדרשו, לפני צאת מסע הלוויה, התרחש רגע היסטורי עת הכריז הגאון רבי עקיבא וואזנר, מראשי רבני הקהילה, בפני הקהל את צוואתו וחפץ קודשו של האדמו"ר זצ"ל. "רצונו של הרבי היה שכל בניו ימשיכו את דרכו בקודש", הכריז הרב וואזנר בקול נרגש, וחשף כי מי שנבחר למלא את מקומו בהנהגת החסידות הוא בנו הבכור, האדמו"ר הרה"צ רבי נפתלי הירצקא יצחק. האדמו"ר החדש, שהוא חתנו של הגאון רבי יהודה אליעזר דוד ניישלאס, אב"ד סערדאהעלי, ינהיג מעתה את חסידות קרעטשניף-סיגעט. הרב וואזנר הוסיף כי רצונו של הרבי זצ"ל היה שכל בניו, הרבנים הגאונים, ימשיכו לשמש כמנהיגים רוחניים, ואדמו"רים, וכל אחד מהם ישפיע מטוב אוצרו על החסידים תורה ויראת שמיים. הרב וואזנר סיים את דבריו בקריאה מרגשת לציבור: "עלינו להרבות באהבה, באחווה וברעות, ולהחזיק בשלום עד ביאת הגואל כחפץ קודשו של הרבי זי"ע".

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, עם בנו האדמו"ר החדש ( צילום: א. אייזנבאך )

כאן התרחשה הדרמה האמיתית: ברגעים האחרונים של מסע ההלוויה, רגע לפני שהוצאה המיטה מבית המדרש, אירע מעמד מרגש שעיני כולם היו נשואות אליו. לאחר דבריו של הגאון רבי עקיבא וואזנר, עלה הבן הבכור, האדמו"ר הרה"צ רבי נפתלי הירצקא יצחק , לקח את המיקרופון והכריז בקול רם וברור:

"רצונו של אאמו"ר זצ"ל היה שכל הבנים ימשיכו את דרכו וייקראו אדמו"רים מקרעטשניף-סיגעט".

הכרזה זו התקבלה בדממה מוחלטת, והיא סימלה את המשכיות השושלת המפוארת ואת הדרך שבה כל הבנים ימשיכו להוביל את החסידות, כל אחד בתחומו.

חלק מבני וחתני האדמו"ר זצ"ל בריקוד משותף ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט בתפילת מעריב ראשונה לאחר ההלוויה

מלבד האדמו"ר החדש, הותיר האדמו"ר זצ"ל אחריו עוד ארבעה בנים, שכולם יכהנו כאדמו"רים וממשיכים את מורשתו המפוארת: האדמו"ר הרה"צ רבי יחזקאל שרגא - האדמו"ר מקרעטשניף-סיגעט בוויליאמסבורג, האדמו"ר הרה"צ רבי ניסן חיים מרדכי, האדמו"ר הרה"צ רבי מאיר אריה לייב והאדמו"ר הרה"צ רבי יואל זוסמאן.

ההכתרה ההיסטורית מסמלת לא רק את תחילת עידן חדש בחסידות, אלא גם את המשך מסורת הדבקות והתורה של בית קרעטשניף-סיגעט.