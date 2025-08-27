למעלה מ־80 שנה אחרי שנשדדה על ידי הנאצים מאספן יהודי באמסטרדם, יצירת אמנות נדירה של האמן האיטלקי ג'וזפה גיסלנדי (המוכר גם בשם פרה גלגריו) צצה באחת המודעות למכירת נכס בארגנטינה, כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון ההולנדי "AD".

על פי הדיווח, היצירה "דיוקן אישה (הקונטסה קולאוני)" נראתה בתמונה שפורסמה באתר תיווך נדל"ן, כשהיא תלויה מעל ספה בסלון בית בעיירה ליד בואנוס איירס.

ביום שלישי אחר הצהריים, המשטרה המקומית פשטה על הבית בו נראה תלוי הציור הגנוב - אך הוא לא נמצא. השוטרים איתרו במקום מספר כלי נשק.

התובע בארגנטינה אמר כי החיפוש יימשך. וכי מאז שפורסמה המודעה ארגנטינה עושה כל שביכולתה כדי לאסוף את הציור הגנוב. בנוסף, התובע פתח בתיק בשיתוף פעולה של המשטרה הפדרלית הארגנטינאית והאינטרפול.

הציור הופיע בעבר במאגר יצירות אמנות אבודות של משרד התרבות ההולנדי, ונחשב עד היום לאחת היצירות שלא הוחזרו מאז מלחמת העולם השנייה.

היצירה הייתה חלק מאוספו של ז'אק גודסטיקר, סוחר אמנות יהודי מוביל באמסטרדם, שנמלט מהפלישה הגרמנית ב־1940. לאחר בריחתו נבזז אוספו - למעלה מ־1,100 יצירות אמנות. האוסף נמכר בכפייה ובמחיר זעום לרייכסמרשל הרמן גרינג.

העיתון ההולנדי טוען כי מסמכים מהתקופה מצביעים שהיצירה הייתה ברשותו של פרידריך קדגיין, קצין אס־אס ועוזרו הבכיר של גרינג, שברח לשווייץ ב־1945 ולאחר מכן היגר לברזיל ומשם לארגנטינה. קדגיין הקים שם משפחה וחברה עסקית ונפטר ב־1978.

כתבי AD ניסו במשך שנים ליצור קשר עם שתי בנותיו המתגוררות בבואנוס איירס בנוגע ליצירות האמנות, אך נתקלו בסירוב. פריצת הדרך הגיעה כאשר עיתונאי הבחין במקרה במודעת מכירת הבית שלהן – ובה הופיעה התמונה המדוברת.

לאחר הסערה שפרצה בתקשורת בארגנטינה, הבית המדובר כבר אינו עומד למכירה; המודעה הוסרה מהאתר. גם הבת המדוברת שינתה גם את שמה באינסטגרם והיא שוב אינה זמינה ליצירת קשר.

עורכי הדין של עיזבון גודסטיקר מסרו כי בכוונת היורשים לפעול להשבת היצירה. פון סאהר, כיום בת 81, אמרה ל־AD: "משפחתי נחושה להחזיר כל יצירת אמנות שנשדדה מאוספו של ז'אק, ולהשיב לו את מורשתו".