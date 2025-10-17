אחד מרגעי השיא של המרוץ לראשות העיר ניו יורק התרחש הלילה (בין חמישי לשישי), בעימות הראשון ששודר בשידור חי מאולפני NBC. שלושת המועמדים – זוהראן ממדאני, אנדרו קואומו וקרטיס סליווה – עלו זה מול זה לראשונה, אולם הנושא שהצית את האולם היה דווקא ישראל.

העימות החל בשאלות כלכליות, אך במהרה גלש לוויכוח טעון סביב עמדתו של ממדאני כלפי חמאס. קואומו, המכהן לשעבר כמושל ניו יורק וכיום מועמד עצמאי, תקף את יריבו ישירות: “חבר האסיפה הזה מסרב לגנות את חמאס. הוא גם לא מוכן לגנות את הסיסמה ‘גלובליזציה של האינתיפאדה’ – סיסמה שמשמעותה בפועל היא רצח יהודים", אמר קואומו.

לדבריו, ממדאני “מצדיק את הטרור בכך שהוא טוען שזה תלוי בכיבוש”, וכי “מי שמסרב להכיר בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית – בעצם תומך בסיסמת ‘מהנהר ועד הים’".

ממדאני, חבר האספה הדמוקרטית ממחוז קווינס והנערך להיות ראש העיר הצעיר ביותר בתולדות ניו יורק, ניסה להחזיר את הדיון לשיח מדיני. הוא טען כי הוא מתנגד לאלימות “מכל צד שהוא”, אך הדגיש את התנגדותו ל“כיבוש ולאפרטהייד של ישראל בעזה”.

“קראתי להפסקת אש עוד לפני אחרים,” אמר ממדאני. “הפסקת אש פירושה שכולם מניחים את נשקם. אני מאמין שיש לסיים את מעגל ההרג, לאפשר סיוע הומניטרי ולדון בשורשי הסכסוך".

בניגוד לדבריו הקודמים בראיון לפוקס ניוז יום קודם לכן, ממדאני הבהיר הפעם כי “ברור שחמאס צריך להניח את נשקו”, אך נמנע מלגנות את הארגון ישירות.

העימות התקיים באולפני רוקפלר סנטר במנהטן – והיה הראשון שבו הופיע גם המועמד הרפובליקני קרטיס סליווה, מייסד ארגון “המלאכים השומרים”. קואומו ניצל את הבמה כדי להציג את יריבו כבלתי מנוסה ומנותק מהמציאות הביטחונית של העיר.

“זו לא משרה ראשונה לתלמיד פוליטיקה,” עקץ קואומו. “העיר הזו זקוקה למנהיג עם ניסיון אמיתי, לא אידיאולוג עם סיסמאות".

ממדאני השיב בתקיפות: “מה שאין לי בניסיון, יש לי ביושרה – ומה שאין לך ביושרה, שום ניסיון לא יוכל להשלים".

נושא האנטישמיות בעיר עלה אף הוא. סליווה טען שיהודי ניו יורק “לא מאמינים שממדאני יגן עליהם”, ואילו ממדאני הדגיש כי הוא מגנה כל תקיפה אנטישמית ויפעל נגד שנאה על רקע דתי.

הנשיא טראמפ, שמחזיק בתמיכה ניכרת בקרב מצביעי הרפובליקנים בעיר, ריחף ברקע הוויכוחים. קואומו טען כי בחירת ממדאני “תסלול את הדרך להשתלטות טראמפיסטית על העיר הדמוקרטית ביותר באמריקה”.

למרות הסערה, ממדאני ממשיך להוביל בסקרים בפער של כ־15%–20% מקואומו. עיקר הקמפיין שלו מתמקד בהצעות חברתיות נועזות – הקפאת שכר דירה, תחבורה ציבורית חינם והוזלת מעונות יום – אך הוא טרם הציג תוכנית כלכלית מפורטת למימון הרעיונות.

העימות הבא בין השלושה צפוי להיערך בשבוע הבא בערוץ NY1 – והפעם, ייתכן שכמו בעיר עצמה, גם שם ישראל שוב תהיה במוקד.