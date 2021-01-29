יותר מ־80 שנה אחרי שנשדדה על ידי הנאצים מאספן יהודי באמסטרדם, יצירת אמנות נדירה של האמן האיטלקי ג'וזפה גיסלנדי צצה במודעה למכירת נכס בארגנטינה | מדובר בנכס של בתו של קצין אס אס שהיה מעורב בשוד נכסי האומנות וברח לארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה (בעולם)
תחייבות התלויה במילוי תנאי מסוים, כגון התחייבות של קבלן לתשלום קנס פיצוי בגין איחור במסירת הדירה או התחייבות של מוכר דירה כי בשל עיכוב בפינוי הדירה ומסירתה לקונה הוא ישולם קנס, עשויים להיות התחייבות ללא תוקף מחייב, כיצד עושים זאת נכון? (מה הדין?)
לאחר גירושי הצדדים לפני כשנה הבעל דרש שהדירה תימכר אך האישה התנגדה וביקשה שחלקו יועבר אליה על חשבון דמי מדור עתידיים שהוא חייב לילדים. בית הדין הרבני הדגיש את זכותו הקניינית של האב והורה על פירוק השיתוף (משפט)
שני אחים ירשו דירה במרכז הארץ. אחד עבר לגור בה עם משפחתו ואילו השני נקלע לפשיטת רגל בשל חובות של מאות אלפי שקלים. בשנת 2013 התבקש ביהמ"ש למכור את הדירה לשם כיסוי החובות. מה יעלה בגורל האח ומשפחתו? (משפט)
בני זוג בהליכי גירושין רצו למכור את הדירה המשותפת וחתמו על זכרון דברים עם רוכשים. אלא שהבעל התחרט לאחר מכן, וסיכל את העסקה. הרוכשים תבעו אותו ואת גרושתו על הפרת ההתחייבות, וזכו לאחרונה בכ-28,000 שקל (משפט)