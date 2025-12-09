כיכר השבת
בגלל "שכנים רועשים": בית בצרפת נמכר ב'גרושים' - ואפילו חיל האוויר הגיב

בית בצרפת נמכר תמורת מחיר נמוך במיוחד, בגלל "שכנים רועשים", בהתאם לנכתב בהודעת המכירה של הבית צמוד הקרקע | מתברר שה"שכנים" המדוברים יכולים לעשות רעש שמגיע ל-100 דציבלים, עוצמה בלתי נסבלת לחוויה באופן יומיומי, ובכל זאת, במחיר שכזה - הבית נמכר בהצלחה (חדשות, בעולם) 

בית קטן הממוקם בקרבת מסלול המראה של בסיס חיל אוויר מרכזי בצרפת נמכר תוך פחות מ-48 שעות תמורת 59 אלף אירו, כאשר ההצלחה במכירה מיוחסת לשימוש הומוריסטי ברמת הרעש הבלתי נסבלת באזור הנכס.

המכירה יוצאת הדופן התרחשה בעיר סן-דיזייה במחוז מארן-עילית, שם ממוקם בסיס חיל האוויר 113. הבית שוכן ממש בקצה המסלול, מה שמציב אותו בנתיב הטיסה הישיר של כחמישים מטוסי "ראפאל" הממריאים ונוחתים שם דרך קבע.

בשל פעילותם האינטנסיבית של המטוסים, הרעש באזור יכול להגיע עד ל-100 דציבל – עוצמה המקבילה לרעש הנוצר על ידי פטיש אוויר במרחק של שני מטרים בלבד.

על אף המגבלות והרעש, הנכס מצא קונה בזכות טיעון אחד: הומור. מתווך הדירה בחר לפרסם את הנכס עם אזהרה יוצאת דופן במודעה שתיארה אותו כ"מקסים עם גינה ופוטנציאל גבוה", והוסיף: "שימו לב: שכנים רועשים", כשהוא מתייחס למטוסים. הגישה המשעשעת הפכה ויראלית, וסרטון המכירה צבר מעל 200 אלף צפיות ברשתות.

ההד הציבורי סביב המכירה עורר גם תגובה מצד הכוחות המזוינים הצרפתיים. חיל האוויר של צרפת הגיב לאירוע וציין כי "אנחנו יודעים שהמטוסים שלנו משאירים אנשים ללא מילים. כל הכבוד לבעלים החדשים שיהיו בשורה הראשונה לצפות במטוסי ה'ראפאל' שלנו". התגובה המחויכת סייעה להפוך את הנכס השנוי במחלוקת למבוקש, והוא נחטף במהירות על ידי קונה חדש.

לסיום, נציין כי בסיס סן-דיזייה הוא אחד הבסיסים שבהם עשויה להיות מאוחסנת פוטנציאלית הפצצה הגרעינית של צרפת.

