חזרתם מהים? הטריק שמנקה את הבית מחול בחמש דקות

לפני 7 שנים עזבתי את ירושלים של זהב לטובת בני ברק של לחות. או אז הבטחתי לעצמי שלא משנה מה יקרה, פעם בחודש לפחות אנחנו אורזים גלגלי ים ומשחקים לחול, קופסאות אבטיח ומגבות ומבלים אחר צהריים קסום בים. אם כבר לחות ואוויר חם ומזיע, לפחות שנהנה ברקע מאוושת הגלים והקצף המלוח. מהר מאוד גיליתי שהים הזה, שנראה לכל ירושלמי מצוי כמו חלום רחוק ופוטוגני, נושא בחובו גם אי אלו חסרונות שהפכו אותו בעבורי לחויה מפקפקת עליה מסמנים וי פעם אחת בבין הזמנים ותו לא.

אני אוהבת את הים. מעולם לא הפסקתי לאהוב אותו. אין חוויה גדולה יותר מלנסוע בכביש החוף כאשר לאורך כל הדרך מלווה אותנו נוף קסום וכחול. גם התמונות בחוף הים יוצאות משום מה הכי יפות בעולם. איכשהוא ילד שמצולם בחוף הים תמיד נראה בריא נפשית ומאושר יותר מילד שמצולם ממגלשה השכונתית. אוהבת את הים, לא אוהבת את ארגז החול שחוזר איתנו הביתה, ממלא כל פינה בבית בגרגרים קטנים ועקשניים. מכסים במרבד זהוב את התוף של מכונת הכביסה ואת כל המרצפות. חודשים לאחר ביקור בים לא מומלץ לפסוע יחפים בבית. אי אפשר לדעת באיזה פינה מתחבא גרגיר חול מרושע שרק מחכה לרגע בו ידבק לי לכף הרגל לנצח. בכל שנה מחדש הבנות שלי נושאות אלי עיניים מתחננות, מדמיינות את הרגע הקסום בו יאכלו אבטיח בטעם חול, יצרחו קשות כשכף רגלן הענוגה תיגע בטעות בגל מתנפץ, יריבו אחת עם השניה על כוס חד פעמית עזובה שתמש אותן לבניית מגדלים, יבכו מרות כשהגרב תיפול לתוך שלולית רטובה בדיוק ברגע המכונן בה ננסה להחזיק את הברזיה פתוחה ביד אחת, לשטוף את הרגל מהחול הדביק ביד השניה ולנגב אותה ביד השלישית. לאחר הסאגה הזאת שכוללת שטיפה נמרצת, ייבוש, אופס, נשאר מלא חול, שטיפה נוספת, ייבוש נוסף, קרטוע על רגל אחת אל חוף מבטחים ואיכשהוא עדיין הכיסים והנעליים משמשים כארגז חול מהלך, הן תמיד יתלוננו שזה היה קצר מידי ומחר חייבים לבוא שוב.

השנה, הקיץ שלנו נראה אחרת. האהבה הנושנה שלי לגלים סוערים, לקצף מלוח ולתמונות פוטוגניות חזקה יותר מהפחד האיתני מאימת ארגז החול המהלך. השנה יש לי דרימי. ומה זה אומר בפועל? זה אומר שהחול כבר לא מאיים עלי. שבע דקות מאז שאנחנו חוזרים הביתה ופורקים את הציוד מהים והרצפה שלי שוב נקיה, נוצצת וללא אף רמז וסימן לגרגרי חול, פסיעות רטובות וכתמים של בוץ.

רוצים לשנות את חוקי המשחק גם בבית שלכם? פשוט לחצו כאן ותיהנו מבית נקי וסטרילי בכיף, בקלות וללא מאמץ »

שוק השואבים השוטפים ששטף בסערה את חיינו מלא בחברות ומותגים שונים ונראה כי כולם מציעים את אותה הפונקציה- בית נקי במינימום מאמץ. יש כמה סיבות טובות למה בחרתי דווקא בדרימי. מאז שהוא נכנס אלינו הביתה, החופש הגדול כבר לא מהווה איום, גם לא צלחת אורז מעופפת או מלא חברות שבאות לבלות ולריב יחד בחדר המשחקים של הבנות שלי תוך כדי נשנוש נמרץ של תמהיל מנצח שכולל איגלו דביק, פירורי קורנפלקס ובייגעלך ואבקת שוקו .

נתחיל מהפרט החשוב ביותר- הוא אחד היפים: ובתור דייר חדש וקבוע שעומד להסתובב בבית מחדר לחדר, החיצוניות חשובה לא פחות מהפנימיות. המשקל הכולל שלו 5.8 ק"ג והוא קל לנשיאה, יש לו עוצמת שאיבה גבוהה במיוחד, זמן עבודה רצוף של 60 דקות, מסך LED וחיישן לזיהוי לכלוך והוא שואב ושוטף את כל סוגי הלכלוך רטוב ויבש כאחד ונצמד לפאנלים משני צידי המברשת לניקיון מושלם. מעבר לכך הוא גם מתקפל לזוית של 180 מעלות ונכנס בקלות מתחת לספה, לשידות ולכל פינה בבית.

יש לו טכנולוגיית GlideWheel™ המאפשרת לו לנוע בקלות מפתיעה קדימה ואחורה. הגלגל החכם מפחית מאמץ פיזי, מבטיח גישה לכל פינה, ומעניק שליטה מדויקת גם בזמן שאיבה ושטיפה בו-זמנית.

עכשיו נעבור ליתרונות הבלעדיים של דרימי H15 PRO , שלא תמצאו באף שואב שוטף אחר:

בלחיצת כפתור אחת, דרימי H15 Pro שוטף את המברשת במים חמים בטמפרטורה גבוהה של100° ומייבש אותה באוויר חם בטמפרטורה של 90°. הטכנולוגיה המתקדמת מחסלת חיידקים ובקטריות, מפרקת ביעילות שומנים וכתמים קשים, מונעת ריחות רעים ומבטיחה לכם סביבת בית נקייה ובריאותית יותר.

ל- H15 PRO יש זרוע רובוטית AI מהפכנית שמשנה את חוקי המשחק בניקיון הרצפה. במהלך הניקיון, הזרוע הרובוטית המצוידת בבינה מלאכותית נצמדת באופן אוטומטי לרצפה (תוך 0.2 שניות בלבד) וגורפת כל פיסת לכלוך – יבש או רטוב – ומעבירה אותו ישירות אל תוך השואב, מה שמבטיח ניקיון מושלם של הרצפה ללא שאריות או שיערות

רוצים להתחבר לדרימי שלכם במרחוק? תוכלו לעשות זאת בקלות!

באמצעות אפליקציית Dreame Home, תוכלו להגדיר ולהתאים אישית את כל פעולות הניקיון של השואב שוטף שלכם:

• שליטה בעוצמת השאיבה והשטיפה בהתאם לסוג הלכלוך

• התאמת כמות המים לפי העדפותיכם וסוגי הרצפות בביתכם

• קביעת מועדי ניקיון מרחוק לנוחות מרבית

• קבלת תזכורות להחלפת פילטרים וניקוי מברשות - תמיד צעד אחד לפני תחזוקת המכשיר.

אם עדיין לא השתכנעתם, דרימי H15 PRO נמכר במחיר משתלם במיוחד של 2790 ₪ בלבד ומבטיח לכם חווית ניקיון מושלמת, קלה ונוחה שתשאיר את הבית שלכם נקי מחיידקים ללא מאמץ.

דמיינתם פעם איך זה לחיות בבית שתמיד תמיד נקי? איך בסוף יום עמוס לא תצטרכו יותר להשקיע זמן ואנרגיה כדי לטאטא, לשטוף ולייבש את הרצפה? איך זה לקום בבוקר ליום חדש כשהרצפה לא זרועה בפירורי ביסקווטים? איך זה לאפשר לילדים להתנסות במטבח ולאפות או לשחק עם האוכל בלי לחטוף התקף חרדה מכל שפריץ של קטשופ? לא לפחד לצאת אל הים או לטיולים משפחתיים שמחזירים איתנו הביתה חול, לכלוך ואבק? אני חשבתי שככה יראו חיי בעשור הקרוב וכל עוד הילדים קטנים אצטרך להתרגל לפירורים בכל פינה ולשאריות של מזון לאחר כל ארוחה או לחילופין להשקיע זמן ארוך בשיקום הבית מידי יום. הדרימי לגמרי שינה את כללי המשחק בשבילי וגם כעת, כשהילדים נמצאים הרבה יותר בבית, הוא נשאר נקי ונוצץ לאורך כל היום. הילדים הרוויחו אמא רגועה יותר, אני הרווחתי זמן פנוי יותר ודרימי הרוויח משפחה שאימצה אותו בחום ובאהבה אל חיקה:)

