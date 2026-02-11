מאות מנהלי בתי אבות יתכנסו לוועידת 'קדם' השנתית 

מול אתגר ההזדקנות הלאומי בישראל: ענף הגיל השלישי בישראל מתכונן בעניין רב לקראת פתיחת הוועידה השנתית של 'קדם' – האיגוד לקידום קהילות דיור למבוגרים, שתתקיים בשבוע הבא באילת. ועידת 'קדם 2026', המהווה את המפגש המקצועי הגדול והמשמעותי ביותר במגזר, צפויה לארח מעל 500 משתתפים מהדרג הניהולי הבכיר ביותר: בעלי רשתות, מנכ"לים של בתי אבות ודיורים מוגנים, ומנהלי מוסדות סיעוד מכל רחבי הארץ.

עוצמתו של המפגש נעוצה בייצוג הרחב של איגוד 'קדם', המרכז תחתיו מאות ארגונים המנהלים בתי אבות, מוסדות גריאטריים ודיורים מוגנים הפועל לקידום איכות השירות והטיפול לגיל השלישי. היקף הפעילות של האיגוד, המקיף למעשה את רוב המענים המוסדיים לזקני ישראל, הופך את הוועידה לזירה שבה נקבעת המדיניות הלאומית בנושא.

לאורך השנה כולה, פועל האיגוד מול משרדי הממשלה כגוף המייצג את האינטרס של מאות אלפי דיירים ובני משפחותיהם, כאשר הכינוס השנתי הוא הרגע בו התובנות מהשטח פוגשות את מקבלי ההחלטות והעוסקים בענף לשיח ישיר ונוקב.

במרכז דיוני הוועידה השנה תעמוד סוגיית המוכנות הלאומית לקצב הזדקנות האוכלוסייה - אתגר המוגדר כיום במשרדי הממשלה כאירוע אסטרטגי שיש להיערך אליו בתבונה ובשימת לב מרובה. נתוני 'קדם' מצביעים על כך שבישראל ישנם כיום מעל מיליון בני משפחה מטפלים, שרבים מהם נאלצים לעזוב את מעגל העבודה כדי לסעוד את הוריהם, כאשר בנוסף כבר כיום מערכת הבריאות מתמודדת עם הקצאת משאבים ותקציבים עצומה עבור הטיפול באוכלוסיה זו אשר צפויה להכפיל את מספרה בשנים הקרובות. הדיונים בוועידה ינסו לגבש מתווה להתמודדות מערכתית, תוך דרישה לריכוז הטיפול בנושא הזקנה. כיום אין בישראל גורם אחד המנהל ואחראי על נושאי הזיקנה השונים והתחום מפוזר כיום בין עשרות יחידות ממשלתיות שונות, מה שמקשה על תכנון נכון של שירותים לזקן בישראל ושמירתם בבריאות ותפקוד גבוה, כאשר זקנים רבים גם נופלים בין הכיסאות בשל הבירוקרטיה.

הישגי הוועידות הקודמות שערך 'איגוד קדם' מוכיחים מדי שנה את נחיצות ההתכנסות, החיונית לקידום הענף. רק בשנה האחרונה, נוצרו פריצות דרך משמעותיות בתחום כוח האדם הסיעודי. הצהרת מנכ"ל משרד העבודה בוועידה אשתקד על הגדלת מכסת המטפלים הזרים ל-6,000 עובדים, והבטחות שר הבריאות בדבר בחינה מחודשת של מודל התקצוב ופתיחת מחלקות שיקומיות, היוו הוכחה ליכולת ההשפעה של 'קדם' כארגון הגג של הענף. הישגים אלו, שכללו גם שיח פתוח על ביטול האגרות המוטלות על העסקת עובדים זרים בסיעוד המוסדי, צפויים לקבל המשכיות גם השנה במושבים המקצועיים.

סדר היום של הוועידה כולל פאנלים מקצועיים, שיתקיימו בין היתר במעמד חברי כנסת ובכירי משרדי הבריאות והרווחה. הדיונים יתמקדו בחזון "זיקנה 2030" – ניסיון לצפות את צרכי הענף בעוד חמש שנים מהיום, במיוחד על רקע התובנות שהופקו במהלך חודשי הלחימה. מנהלי המוסדות, שרבים מהם קלטו מאות מפונים קשישים מאזורי העימות והפכו את בתי האבות למקלט בטוח תחת אש, ידונו בדרכים לחיזוק החוסן הנפשי והארגוני של הצוותים והדיירים כאחד.

חלק נכבד מהוועידה יוקדש לחדשנות וטכנולוגיה בזיקנה. במתחם התערוכה המיוחד שיוקם במקום, יוצגו פיתוחים טכנולוגיים המיועדים לייעל את הטיפול הגריאטרי ולשפר את איכות חיי הדיירים. המנהלים ישתתפו במושבים העוסקים בחדשנות מחזון ליישום, תוך בחינת מודלים של "קהילות דיור חכמות" המשלבות טיפול רפואי מתקדם עם חוויית מגורים איכותית.

ב'קדם' מדגישים כי "הוועידה מהווה מרחב עבודה שבו נפגשים מנהלי מאות המוסדות כדי לייצר חזית אחידה. הכוח המשותף של מאות בתי האבות הללו הוא שמאפשר לאיגוד להוות גוף ידע מקצועי עם אלפי אנשי מקצוע ולהציב דרישות בלתי מתפשרות בכל הנוגע לתקצוב, כוח אדם ושיפור הרגולציה מתוך שאיפה ליצור מציאות טובה יותר לזקנים בישראל", אומרים באיגוד בתי האבות 'קדם', "הוועידה היא המקום שבו אנחנו מבטיחים שהמדינה תתייחס לאוכלוסיה המבוגרת כאל נכס שיש להשקיע בו, ולא כנטל שיש לנהל".

בוועידה יוענק גם פרס מפעל חיים לאישים בולטים בענף, הוקרה לאלו שהקדישו את חייהם לטיפול בדור המייסדים. בסופם של ימי הוועידה, צפויים המנהלים לחזור למוסדותיהם עם תובנות ניהוליות חדשות ועם הבנה עמוקה יותר של האתגרים הלאומיים הניצבים לפתחם, מתוך תקווה שסיכום הוועידה יוביל לשינוי מהותי במדיניות הממשלתית כלפי האזרחים הוותיקים בישראל ופיתוח מקצועי של העוסקים בענף בארץ.