דו"ח חדש שפורסם היום (רביעי) מעלה שאלות קשות על הדרך שבה קופות החולים מנהלות את תקציבי הבריאות הציבוריים. בעוד משפחות רבות בציבור החרדי ממתינות חודשים ארוכים לטיפולים קריטיים בהתפתחות הילד ובבריאות הנפש, מתברר כי קיימים פערים משמעותיים בין הקופות בניצול התקציבים המיועדים לכך.

הדו"ח מצביע על כך שקופת חולים כללית היא הנהנית העיקרית מתקציבי התמיכה הממשלתיים, עם תקציב של 194.5 מיליון שקלים לשירותי בריאות הנפש ו-40 מיליון שקלים נוספים לטיפולים בהתפתחות הילד. אחריה ניצבת מכבי עם 85 מיליון שקלים לבריאות הנפש, מאוחדת עם 45 מיליון שקלים, ולאומית שמקבלת 23 מיליון שקלים בלבד.

למרות הזרמת הכספים הניכרת, הנתונים מעלים תמונה מדאיגה: רק 1.7% מהתקציב הכולל הופנה לשיפור תשתיות פיזיות וטכנולוגיות. המחדל בולט במיוחד בתחום בדיקות ה-MRI, שם קופות החולים כשלו בניצול מלא של התקציב המיועד לקיצור תורים - ו-6 מיליון שקלים שהוקצו למטרה זו נותרו ללא שימוש.

הממצאים מעוררים דאגה מיוחדת בקרב משפחות חרדיות, שבהן הצורך בשירותי בריאות הנפש והתפתחות הילד גבוה במיוחד. משפחות רבות מדווחות על המתנה של למעלה משנה לקבלת טיפול בהתפתחות הילד, בעוד התקציבים המיועדים לכך לא מנוצלים במלואם.

בתחום החיסונים נגד שפעת, הנתונים אף הם מעורבים. למרות שקופת חולים כללית חילקה 1.46 מיליון חיסונים, הנתונים הכלליים מצביעים על ירידה בהיענות הציבור לחיסון לעומת השנה שעברה. הירידה מעוררת דאגה במיוחד לאור הדיון ההלכתי המתמשך בציבור החרדי סביב חובת החיסון.