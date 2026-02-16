לאחר שבסוף השבוע דווח על תינוק בן ארבעה שבועות שנפטר מכשל נשימתי בבית החולים אסותא באשדוד, היום (שני) מעדכן משרד הבריאות כי אותו תינוק אכן צרך את מזון התינוקות של נוטרילון שירד מהמדפים בשל חשד לרעלן שנמצא במוצר כפי שדיווח היצרן האירופי של המוצר, אך למרות זאת במשרד מדגישים כי אין קשר בין צריכת המוצר לבין מותו של התינוק.

לפי הודעת משרד הבריאות "בשלב זה לאחר בחינת מכלול פרמטרים קליניים, נשלל קשר קליני בין צריכת מוצרי הנוטרילון לבין התמותה, הן על ידי הגורמים המטפלים והן לפי הממצאים הראשוניים של המרכז הלאומי לרפואה משפטית".

במקביל, מנכ"ל משרד הבריאות הנחה לבחון את הנושא לעומק בידי ועדת בדיקה חיצונית לבחינת נסיבות התמותה, אופן הטיפול והדיווח והעברת המידע למשרד, לאחר שהתברר כי האירוע דווח באיחור, בניגוד לנדרש. חברי הועדה יהיו פרופ' ערן קוצר (יו"ר הועדה), פרופ' גידי פרת, פרופ' בתיה וייס, גב' דקלה ראובן, גב' ריקי שמולביץ', עו"ד גדעון צוריאלי.

לפני כשבוע וחצי הורחב הריקול על מוצרי נוטרילון, מחשש שהם עלולים לגרום להרעלת צרוליד. משרד הבריאות בישראל היה הראשון בעולם להרחיב את הריקול אחרי קביעת הרף החדש של efsa, הסוכנות האירופאית לבטיחות מזון, שנקטה במקדם בטיחות מחמיר במיוחד עבור צרולידים על מנת להגדיר רמה מקסימלית מותרת בתרכובות מזון לתינוקות.