סל רחב בכשרויות מהודרות מאפשר חיסכון מצטבר למשפחות

יש רגע אחד בקנייה שבו הכול מתנקז לנקודה אחת: הקופה.

לא המדף ולא העגלה, אלא המסך שנדלק והסכום שמתחיל לרוץ. שם נבחנת הקנייה באמת. זה הרגע שבו מחשבים בראש, בודקים אם הכול עבר, ומקווים שהמספר שייעצר יהיה כזה שאפשר לחיות איתו.

הקופה היא לא רק סוף הקנייה. היא הרגע שבו מתברר אם הייתה שליטה, או רק תקווה.

במשך שנים התרגלנו לחשוב שחיסכון מתחיל במדף: מבצע כזה, הנחה אחרת. בפועל, יותר ויותר משפחות מבינות שהשקט האמיתי מגיע מהיעדר הפתעות. מהידיעה מראש. מהסכום שלא מפתיע בקופה.

רוגע בקופה לא נולד מהנחה חד-פעמית, אלא ממבנה קנייה חכם.

סל קבוע, מוכר ורחב, שחוזר על עצמו שבוע אחרי שבוע.

כאן נכנס לתמונה המותג הפרטי של רמי לוי שיווק השקמה. לא כמוצר אחד זול, אלא כבסיס שלם לסל. עם למעלה מ-4,000 מוצרים במגוון קטגוריות וכשרויות מהודרות, אפשר לבנות סל שלם שמחזיק לאורך זמן ולא רק בקנייה אחת.

החיסכון, שמגיע עד 50% לעומת סל מקביל, אינו טריק או מבצע זמני. הוא תוצאה של עקביות ושל חזרה.

וזה מורגש במיוחד בקניות הגדולות השבועיות והחגיגיות, אלו שמעמיסות את העגלה ואת הראש.

בסופו של דבר, זה ההבדל בין קנייה שמסתיימת בלחץ, לבין כזו שמסתיימת באנחת רווחה.

ברמי לוי - סל הקניות הזול במדינה.