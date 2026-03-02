כיכר השבת
נתוני הרכישות שלכם נחשפים: איפה הייתה ירידה חדה מאוד ואיפה דווקא עלייה?

ביומיים הראשונים של תחילת המלחמה, נרשמה ירידה של 45.2% בהוצאות באשראי לעומת הימים המקבילים לפני שבוע ברשתות המזון נרשמה עלייה בהוצאות של כ-50%, ירידה של כ-88% נרשמה בהוצאות בענף ההלבשה וההנעלה | כל הפרטים (כלכלה בישראל)

(צילום: יח"צ)

חברת שבא, שנתוני גיהוצי האשראי בישראל עוברים דרכה, מפרסמת כעת (שני) נתונים מעניינים על רכישות הישראלים בכרטיס האשראי מאז תחילת מלחמת .

החברה מפרסמת את רכישות הציבור הישראלי בכרטיסי חיוב במהלך היומיים הראשונים של מבצע ״שאגת הארי״, בימים שבת וראשון 28 בפברואר וה-1 במרץ 2026.

במהלך יומיים אלו נרשמו במערכות שבא עסקאות בסכום כולל של 1.384 מיליארד ש״ח. מדובר על ירידה בשיעור של 45.2% לעומת סך ההוצאות שנרשם בימים שבת וראשון, 21-22 בפברואר 2026, ועמד על 2.527 מיליארד ש״ח.

בענפים הבולטים במשק נרשמה ירידה חדה בהוצאות, פרט לרשתות המזון שרשמו צמיחה משמעותית בפעילות. היקף הרכישות של הציבור ברשתות המזון בימים שבת וראשון הגיע לסכום כולל של 337.897 מיליון ש״ח, מדובר על זינוק בהוצאות בהיקף של 48.9% לעומת סכום של 226.984 מיליון ש״ח בשבוע שעבר.

בענף ההלבשה וההנעלה נרשמה הירידה החדה ביותר בהוצאות והוצאות נחתכו בשיעור של 88% - 19.756 מיליון ש״ח בשבת וראשון של ״שאגת הארי״ לעומת הוצאות של 164.819 מיליון ש״ח בשבוע שלפני.

