זה לא רק משחק - זה סל שעובד

רוב הזמן הבית הוא תנועה. קולות. צרכים. בקשות. החלטות.

ובכלל, ניהול בית הוא לא החלטה אחת גדולה, אלא רצף אינסופי של החלטות קטנות: אם לשתות את הקפה עכשיו, כשהוא עוד חם, או לחכות שכולם יצאו, אם להכין בצהריים אוכל שכולם בוודאות יאכלו, או לנסות בכל זאת משהו חדש, ואם להכין עכשיו גם למחר, כדי לחסוך זמן, או לגמור את היום כמו שהוא ולהתמודד עם מחר כשיגיע.

ובין כל ההחלטות האלו מצטבר גם העומס - הקניות הקטנות והגדולות, הבדיקות וההשוואות: איזה סבון לשים ליד הכיור, מה נכנס לכריכים, מה נגמר פתאום בדיוק כשאין זמן ואיך משלימים קנייה בלי להפוך את זה לעוד משימה מעייפת ויקרה.

וכשיש מותג אחד שחוזר שוב ושוב, משהו בעומס הזה מתחיל להירגע.

לא צריך לבדוק מחדש. לא צריך להתלבט. כבר בדקת פעם. מותג פרטי קבוע הופך לעוגן בתוך השגרה ומבטיח יציבות.

לפי סקרי השוואת מחירים, סל הקניות של רמי לוי נחשב לזול בישראל, אך המהפכה האמיתית מתרחשת במותג הפרטי. שם, החיסכון מצטבר ומוזיל את הקניה עד כ-50% פחות, מה שמעניק למשפחות רבות בעידן של יוקר מחיה מתמשך הקלה ממשית, רווחה יומיומית ותחושת נשימה בכל קנייה.

קבלו הצצה לבית משפחת קליין

בוקר:

הבית מתעורר. יש תינוק שצריך החלפה, והיד כבר יודעת לאן לגשת - טיטולים, מגבונים וקרם החתלה מאותו מותג קבוע, שמלווה את הבית מהרגעים הראשונים של היום.

הילדים מצחצחים שיניים. אחד צריך משחת שיניים “בלי חריפות”, ואחת מתעקשת דווקא על מברשת בצבע ורוד - כולן מאותו המותג שכבר מוכר בבית, זה שתמיד עומד על המדף.

במטבח נפתחות אריזות מוכרות: דגני בוקר, חלב, ממרחים - לפני היציאה למסגרות יש טעימת בוקר קטנה, שלא ילכו רעבים לתפילה, לגן או ללימודים.

ואז מגיע שלב הסנדוויצ’ים. משפחה של שבעה ילדים היא עולם שלם:

אחד אוהב גבינה צהובה, אחת רק שוקולד, אחד רוצה טונה, הקטן מבקש “אותו דבר כמו אתמול”.

לחם, ממרחים, ירקות חתוכים או פרי, חטיף קטן בצד - המותג אותו מותג, אבל בתוך זה יש מבחר: אם לא הבייגלה אז הוופלים, אם לא השוקולד אז ממרח אחר, תמיד יש עוד אפשרות.

וכשאותם מוצרים זמינים, עם מספיק אלטרנטיבות לבחור מתוכן, הבחירה כבר לא מעייפת. היא פשוט חלק טבעי מהשגרה.

בשעות הצהריים הבית משנה קצב

בישול, לפעמים גם קנייה מהירה של השלמות. היתרון ברור: כשקונים במקום אחד, בטוח ומוכר, בלי לחשוב פעמיים, זה חוסך זמן ונותן שקט – בידיעה שאפשר לשלוח ילד להשלים קנייה בלי חשש מהמחיר ועם כשרויות מהודרות ומבחר רחב שמאפשר לבחור בקלות ובביטחון.

שמנים, אורז, פסטה, רטבים, קפואים - כולם חלק מאותו סט ביתי.

בערב לרוב נכנסת שגרת הניקיון

חלוקת תפקידים לפי גיל: אחד מסדר שולחן, אחת אוספת צעצועים, מישהו מעביר מטאטא.

חומרי ניקוי, סמרטוטים סבון כלים ונייר סופג - כולם זמינים במקומם, בלי חיפוש ובלי התלבטות.

ממשיכים לחדר האמבטיה ופוגשים את אותו קו מוכר: שמפו ומרכך, ונייר טואלט, מסודרים.

כששאלנו את יפית אטיאס מנכ״לית משותפת רמי לוי שיווק השקמה איזה תפקיד היא רוצה שהמותג הפרטי ימלא בשגרה של המשפחה?

''מעבר למחיר, המותג הפרטי נועד לתת למשפחות תחושת רווחה וביטחון. כשהקנייה היומיומית זולה ונגישה, זה חיסכון בדאגה, בלחץ ובהתלבטות. המטרה שלנו היא לאפשר למשפחות להתנהל בשגרה בצורה רגועה וחכמה יותר, לדעת שהבחירה שלהן טובה גם לאיכות החיים וגם לכיס.”

ובפינת הבייבי

פה הכול רגיש. יש רגעים שבהם לא זה הזמן להתנסות. לא לעצור בכל פעם ולבדוק “אולי ננסה משהו אחר”, אבל גם לא לוותר על שיקול דעת - כזה שמאזן בין איכות והיגיון כלכלי.

ברגעים כאלה הבחירה הטבעית היא מותג שכבר מוכר בבית: מגבונים לחים ללא בישום, חיתולים איכותיים ומחיות פירות שנשלפות בביטחון.

שבת וחג: השגרה מתרחבת

ניקיונות מרוכזים, קניות גדולות, שולחן שצריך להיות מלא. דגים, חלות, יין, סלטים, שתייה, חטיפים לילדים, קינוחים. העגלה עמוסה והלב רוצה לענג.

כאן, כשהקנייה נשענת על בחירה חכמה. החיסכון מאפשר לנשום. אפשר למלא יותר, בלי לחשוש.

מה שבאמת קורה בבית

ובין כל התחנות האלו יש גם את הרגעים הקטנים, אלה שלא נכנסים לשום רשימת קניות אבל מרכיבים את החיים עצמם. האריזה שנפתחה “רק להציץ” ונשארה חצי ריקה, החטיף האחרון שנעלם ואף אחד לא יודע איך, יש את הרגע שבו מגלים שנשאר בדיוק אחד, את המשפט הקבוע “מי גמר את זה?”, יש גם את הגילוי המשמח של חטיף בכיס המעיל, את הילד שמוצא משהו טוב דווקא אחרי צחצוח שיניים, ואת ההבנה שבבית עם ילדים “חדש” מחזיק יום, ו“לא נגענו” הוא מושג גמיש. ודווקא שם, ברגעים הלא מתוכננים, מגלים שהמוצרים האלו פשוט חלק מהחיים. כך נראית שגרה חיה: קצת מבולגנת, קצת מצחיקה, ובעיקר כזו שנשענת על בחירות באוטומט.

מתבררת התמונה:

המותג הפרטי של רמי לוי הוא לא מוצר אחד, אלא סט ביתי שלם. חלק מחיי המשפחה והשגרה בבית, בכל נקודות המפגש. ומוריד מהמשפחה עומס, בדיקות, ולחצים מיותרים.

עם למעלה מ-4,000 מוצרים בשלל קטגוריות, לא פלא שהמותג הפרטי הוא בחירה שחוזרת שוב ושוב לעגלות הקנייה של משפחות רבות.