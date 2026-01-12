תנובה, חברת המזון המובילה בישראל, משיקה את Alternative Simple, משקה סויה מצונן המתאפיין בתווית רכיבים נקייה Clean Label המבוסס על מים, פולי סויה ומלח. זהו צעד ראשון באסטרטגיה ארוכת הטווח של תנובה להרחבת היצע המוצרים המבוססים על מיעוט רכיבים בקטגוריית תחליפי החלב. במהלך השנה הקרובה צפויה החברה להשיק מוצרים נוספים תחת אותה התפיסה, ביניהם משקה שיבולת שועל ויוגורט.

פיתוח Alternative Simple נמשך כשנתיים ומתבסס על טכנולוגיה ייחודית שפותחה במרכז המחקר והפיתוח של תנובה, תוך שימוש בידע מעמיק ומומחיות רבת שנים בחומרי הגלם סויה ושיבולת שועל, ובשילוב השקעות בתשתיות ובתהליכי ייצור מתקדמים במפעל. המשקה מיוצר במפעל Alternative, באמצעות תהליך מיצוי נקי ואיכותי של פולי הסויה המאפשר טעם מאוזן, מרקם חלק ויכולת הקצפה גבוהה-אידיאלית לשימוש בקפה ולצריכה יומיומית. המשקה מיוצר בהכשר בד"צ העדה החרדית.

ענת גרוס שון, משנה למנכ"ל קבוצת תנובה: "כחברת המזון המובילה בישראל, תנובה מחויבת להנגיש לציבור את הפתרונות המתקדמים ביותר לתזונה מיטיבה, וכבר כיום כ-30% ממוצרי תנובה מכילים עד 3 רכיבים. מחויבות זו מקבלת כעת ביטוי חדש ומשמעותי בתחום תחליפי החלב, שבו תנובה מובילה את החדשנות זה למעלה מ־20 שנה וממשיכה לעצב את התפתחות הקטגוריה.

אחד האתגרים המרכזיים בעולם תחליפי החלב הוא צמצום מספר הרכיבים מבלי להתפשר על טעם, מרקם וערך תזונתי. ההחלטה להשקיע בפיתוח מוצרי Clean Label היא מהלך אסטרטגי שמסמן את השלב הבא בהתפתחות התחום, מהלך שמתאפשר בזכות המומחיות, הידע והיכולות הטכנולוגיות הייחודיות שפיתחה תנובה לאורך השנים. עבורנו, Clean Label הוא יעד אסטרטגי".