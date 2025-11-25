משקאות ומעדני אלטרנטיב תנובה – מתאים לי בכל עת 

סדרת המשקאות ומעדני הפרווה של תנובה אלטרנטיב (Alternative) הפכו לאחד המוצרים המצויים במקרר של שומר הכשרות. מגוון מוצרי תנובה אלטרנטיב מהווים פתרון אידיאלי לצורך האישי למשקה קפה איכותי ולמעדן טעים, בכל עת במהלך היום.

מוצרי תנובה אלטרנטיב פרווה מוצעים בכשרות מהודרת במגוון טעמים עשיר: משקה סויה, משקה סויה בטעם וניל, משקה סויה במתיקות מופחתת, משקה סויה ללא תוספת סוכר, משקה סויה לייט, משקה שקדים, משקה שקדים ללא תוספת סוכר, משקה שיבולת שועל, משקה שיבולת שועל אגוזי לוז, משקה שיבולת שועל בטעם וניל ומשקה שיבולת שועל WHITE בטעם הכי קרוב לחלב.

לאחרונה הצטרפו לסדרה שני מוצרים חדשים: משקה שיבולת שועל בטעם קינמון במהדורת חורף מפנקת, ומעדן סויה BIO בטעם בננה קרמל.

משקאות ומעדני תנובה אלטרנטיב מאפשרים ליהנות מחוויה קולינרית מלאה גם אחרי סעודה בשרית. צרכני מהדרין אניני הטעם מעידים, כי מגוון הטעמים של מוצרי אלטרנטיב הופך אותם לפתרון מושלם לאחר ארוחה בשרית, ולא רק.

משקאות תנובה אלטרנטיב, פרווה, מתאימים לכל השימושים: הוספה לקפה, דגני בוקר, שייקים, בישול, אפייה וכדומה. המשקאות מעניקים חוויית קפה מעולה ומרביתם בעלי יכולות הקצפה מצוינות, מה שהופך אותם לאידיאלים גם עבור אוהבי הקפה המתוחכמים.