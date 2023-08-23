סדרת המשקאות ומעדני הפרווה של תנובה אלטרנטיב (Alternative) הפכו לאחד המוצרים המצויים במקרר של שומר הכשרות | מגוון מוצרי תנובה אלטרנטיב מהווים פתרון אידיאלי לצורך האישי למשקה קפה איכותי ולמעדן טעים, בכל עת במהלך היום
מתכון לפסטה ברוטב שמנת פרווה פשוט מעולה - לא רק כי היא טעימה וחוסכת קלוריות, אלא כי אפשר להגיש אותה עם בשר או עוף! וזה, מבחינתנו, היתרון הגדול ביותר. בזמן שתקפיצו עיקרית במחבת, תכינו את הפסטה וכל הטוב הזה יגיע לשולחנכם תוך פחות מחצי שעה (מתכונים, אוכל)
איך זה אפשרי, אתם שואלים? ובכן, גרסת הפרווה הזו למאפה הבשר הקלאסי לא נופלת מהמקור. מנה מנצחת שתכינו שוב ושוב - מכל הסיבות שאנחנו אוהבים: היא טעימה, היא סופר פשוטה והיא מפוצצת בערכים תזונתיים (מתכונים, אוכל)
במנות קטנות, מדובר בתוספת נהדרת, אך אם תהיו נדיבים קצת יותר ותוסיפו בצד לחם או אורז וסלט רענן - יש לכם כבר ארוחה. מתכון לתבשיל לגרגירי חומוס וירקות מחמם וטעים שגם בריא ומזין עם קיצור דרך לעצלנים שלא מוכנים לחכות ללילה להשריית החומוס (מתכונים, אוכל)
את המנה הבא תוכלו - ואף רצוי - להגיש לצד סטייק עסיסי, כיוון שהיא פרווה לגמרי ואתם עומדים להכין אותה שוב ושוב. באחריות. מתכון לפסטה מוקרמת ברוטב פרווה של גמבות צלויות וקשיו עם בזיליקום שתוכלו להשתמש בו גם למנות אחרות (מתכונים, אוכל)
תפקידם של אביזרי החורף הוא לחמם אותנו בימים קרים, אבל העונה מדובר במטרה מרכזית ברורה; לשדרג את הלוק הפשוט והמשעמם באמצעות פרווה נעימה ומיוחדת • סמדר בנטוב בילתה בניו יורק הקפואה וחזרה עם מסקנות ועם פריטים ששווים בדיקה (סטייל ואופנה)