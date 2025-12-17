כיכר השבת
זיהום? המשרד בפתרון מצחיק "לא לצאת מהבית", והסנקציות של החרדים על המדינה

האם החרדים עומדים להחרים את תנובה, ומה יקרה כשכולנו לא נשלם משכנתא? | למה לחתן זוג מיוחד? שיחה עם מנהלת המוסד | האם יש כייס ברכבת הקלה ומה קורה כשגנב נופל לידיו של אלוף ג'יו גיצו? | איך הגיע חנוכיה יקרה לרכב האלטע-זאכן | האם ממציא השיטה הפופולארית שם קץ לחייו וראיון חנוכה ביפן? (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: תחת הכותרת "נשק יום הדין" הכלכלי של ה, הקפאה המונית של תשלומי המשכנתא מדווח הבוקר כתב החרדים של ישראל היום יעקב הרשקוביץ מסמך פנימי של בכירים במפלגות החרדיות, אודות המחשבה לעצור תשלומי משכנתאות וחרמות על גופים שונים.

בנוסף, ראיון באולפן עם רונן כהן, מאמן ומנחה קבוצות ותיק ב"דייל קארנגי", שהגיע לאולפן כדי לענות על שאלות ומיתוסים בנוגע למחבר הספרים ושיטת דיל קרנגי, שאלנו אותו גם איך מתמודדים עם הקושי לפעול בהתאם לידע בחיי המעשה.

וגם, בעקבות החתונה המרגשת של הנערים עם תסמונת דאוון, שיחה עם מנהלת מוסד אהל שרה שם הם לומדים.

ובכותרות היום: כייס סדרתי ברכבת הקלה בירושלים, כולל אזהרה לציבור מפני כייס מתחזה, ומקרה מלונדון שבו אלוף ג'יו-ג'יטסו ברזילאי השתלט על כייס שתקף נוסעת.בהלוויה המונית באוסטרליה לרב אלי שלנגר הי"ד שנרצח בפיגוע, גל אנטישמיות קשה בארה"ב, תוכנית חרדית להפסקת תשלומי משכנתאות וחרם צרכני כמחאה, העלאת הפטור ממע"מ על קניות מחו"ל ל-150 דולר, חקירת היעלמות היימנוט קסאו מצפת שהועברה ללהב 433, זיהום אוויר קשה משריפות פסולת פלסטיניות, וסיום עם תיעוד מצחיק-מרגש של חנוכייה יקרה שנמצאה ברכב אלטזאכן בבית שמש.

תוכנית עשירה בסיפורים אנושיים, אקטואליה חמה וחיזוק רוחני לחנוכה.

1
איך הדלקתם נירות כל כך מוקדם? רק בשביל התוכנית? לא בסדר, ואפילו מגוחך!!
יוסי

