ערפל רעיל וסמיך כיסה היום (שני) את ניו דלהי, בירת הודו, והביא את זיהום האוויר לרמות החמורות ביותר שנרשמו בשבועות האחרונים. הזיהום שיבש את התחבורה האווירית והיבשתית, גרם לעלייה בפניות לבתי חולים והוביל את הרשויות להטיל את צעדי החירום המחמירים ביותר.

למעלה מ־40 טיסות בוטלו ועשרות נוספות עוכבו, ובמקביל יותר מ־50 רכבות שנכנסו לעיר ויצאו ממנה התעכבו במשך שעות ארוכות. מומחי בריאות הזהירו את התושבים להימנע לחלוטין מפעילות מחוץ לבית, לאחר שבבתי החולים דווח על גידול במספר המטופלים הסובלים מקשיי נשימה וגירוי בעיניים.

רמות זיהום האוויר בעיר מוגדרות כ“חמורות” זה יומיים ברציפות, רמה שלדברי הממשלה עלולה לגרום לפגיעות נשימתיות גם באנשים בריאים, ולהחמיר משמעותית את מצבם של חולים במחלות לב וריאות.

ביום ראשון נרשמו מדדים של מעל 450 בזיהום אוויר בכמה מתחנות הניטור בעיר, עלייה לעומת 430 ביום שבת, והערכים הגבוהים ביותר עד כה בעונת החורף הנוכחית. היום המדד עמד על 449, בעוד שערכים הנמוכים מ־50 נחשבים לטובים.

בתקופות של זיהום חמור ממליצות הרשויות להימנע משהייה בחוץ ככל האפשר, ולעטות מסכות בעת יציאה מהבית. ילדים, נשים בהיריון, קשישים ואנשים עם מחלות נשימתיות או לבביות נמצאים בסיכון גבוה במיוחד ומתבקשים לנקוט זהירות יתרה.

תיירת בשם טיאם פאטל סיפרה כי מעולם לא חוותה זיהום כזה. לדבריה, גם בשנה שעברה היה האוויר מזוהם, אך השנה המצב חמור בהרבה, והיא חשה את העשן בכל נשימה.

כדי לצמצם את הזיהום אסרו הרשויות על עבודות בנייה, הגבילו את השימוש בגנרטורים המופעלים בדיזל ובכלי רכב, והפעילו ממטרות מים בניסיון להוריד את רמת הערפיח. בתי ספר ומקומות עבודה אפשרו לתלמידים ולעובדים רבים להישאר בבתים. עם זאת, פעילי סביבה טוענים כי משבר זיהום האוויר בהודו מחייב שינויי עומק ארוכי טווח.

ניו דלהי והאזור הסובב אותה, שבהם מתגוררים יותר מ־30 מיליון בני אדם, מדורגים דרך קבע בין האזורים המזוהמים בעולם. לפי דו”ח של מאגר ניטור איכות האוויר IQAir משווייץ, שש מתוך עשר הערים המזוהמות ביותר בעולם נמצאות בהודו, וניו דלהי היא הבירה המזוהמת ביותר.

רמות הזיהום בעיר מחמירות מדי חורף, כאשר חקלאים במדינות סמוכות שורפים שאריות גידולים והטמפרטורות הנמוכות לוכדות את העשן, שמתערבב עם פליטות מכלי רכב, בנייה ותעשייה. בתקופות אלו הזיהום מגיע לעיתים לרמות הגבוהות פי 20 מהגבול הבטוח שקבע ארגון הבריאות העולמי.

מחקר שפורסם אשתקד בכתב העת הרפואי Lancet קישר חשיפה ארוכת טווח לזיהום אוויר לכ־1.5 מיליון מקרי מוות נוספים מדי שנה בהודו. לדברי פעילת הבריאות שווטה נאראיאן, מקרי מוות הקשורים לזיהום אינם נספרים כראוי בשל היעדר מנגנונים שיטתיים לכך.