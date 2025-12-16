האב ובנו מבצעים את הטבח הנוראי במסיבה ( צילום: לפי סעיף 27א )

מקורות ביטחוניים באוסטרליה אמרו לרשת ABC News כי סג'יד ונאביד אכרם, המחבלים שביצעו את הטבח הנוראי במסיבת החנוכה בסידני, נסעו בחודש שעבר לפיליפינים כדי לעבור "אימונים בסגנון צבאי" לקראת הטבח שביצעו במסיבה.

על פי הדיווח, האב שחוסל בזירה והבן שנפצע באורח קשה ביקרו במנילה, בירת הפיליפינים, וכעת החוקרים בודקים האם לשניים היו קשרים לרשת ג'יהאדיסטית בינלאומית. בתוך כך, ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, ביקר הלילה את אחמד אל-אחמד שנטרל את אחד המחבלים בזירת הפיגוע והתבטא כי אל-אחמד "גיבור אוסטרלי" והודה לו "בשם כל האוסטרלים".

אלבניזי מבקר אתהגיבור אחמד אל-אחמד ( צילום: דוברות ראש ממשלת אוסטרליה )

מחוץ לבית החולים אמר ראש הממשלה כי: "זה היה כבוד גדול לבקר אותו, הוא גיבור אוסטרלי אמיתי. מאוד צנוע. הוא היה בחוף עם חברים ורק רצה לקנות קפה כשהירי החל. הוא בחר לנקוט פעולה והאומץ שלו מהווה השראה לכל האוסטרלים".

כזכור, בפיגוע הקשה נרצחו 15 חוגגים במסיבת החנוכה של חב"ד בחוף בסידני, עשרות נוספים נפצעו בניהם כאלו שעדיין מאושפזים במצב קשה.