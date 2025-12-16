כיכר השבת
רה"מ ביקר את הגיבור המנטרל

דיווח: המחבלים שביצעו את הטבח במסיבת החנוכה עברו אימונים בסגנון צבאי

מקורות ביטחוניים טענו כי סג'יד ונאביד אכרם, המחבלים שביצעו את הטבח במסיבת החנוכה בסידני, נסעו בחודש שעבר לפיליפינים כדי לעבור "אימונים בסגנון צבאי" (בעולם)

האב ובנו מבצעים את הטבח הנוראי במסיבה (צילום: לפי סעיף 27א)

מקורות ביטחוניים באוסטרליה אמרו לרשת ABC News כי סג'יד ונאביד אכרם, המחבלים שביצעו את הטבח הנוראי במסיבת החנוכה בסידני, נסעו בחודש שעבר לפיליפינים כדי לעבור "אימונים בסגנון צבאי" לקראת הטבח שביצעו במסיבה.

על פי הדיווח, האב שחוסל בזירה והבן שנפצע באורח קשה ביקרו במנילה, בירת הפיליפינים, וכעת החוקרים בודקים האם לשניים היו קשרים לרשת ג'יהאדיסטית בינלאומית.

בתוך כך, ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, ביקר הלילה את אחמד אל-אחמד שנטרל את אחד המחבלים בזירת ה והתבטא כי אל-אחמד "גיבור אוסטרלי" והודה לו "בשם כל האוסטרלים".

אלבניזי מבקר אתהגיבור אחמד אל-אחמד (צילום: דוברות ראש ממשלת אוסטרליה)

מחוץ לבית החולים אמר ראש הממשלה כי: "זה היה כבוד גדול לבקר אותו, הוא גיבור אוסטרלי אמיתי. מאוד צנוע. הוא היה בחוף עם חברים ורק רצה לקנות קפה כשהירי החל. הוא בחר לנקוט פעולה והאומץ שלו מהווה השראה לכל האוסטרלים".

כזכור, בפיגוע הקשה נרצחו 15 חוגגים במסיבת החנוכה של חב"ד בחוף בסידני, עשרות נוספים נפצעו בניהם כאלו שעדיין מאושפזים במצב קשה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

