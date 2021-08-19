האם החרדים עומדים להחרים את תנובה, ומה יקרה כשכולנו לא נשלם משכנתא? | למה לחתן זוג מיוחד? שיחה עם מנהלת המוסד | האם יש כייס ברכבת הקלה ומה קורה כשגנב נופל לידיו של אלוף ג'יו גיצו? | איך הגיע חנוכיה יקרה לרכב האלטע-זאכן | האם ממציא השיטה הפופולארית שם קץ לחייו וראיון חנוכה ביפן? (דבר ראשון)
שריפת קוצים משתוללת כעת סמוך לבתים ברמת בית-שמש וכוחות של כיבוי פועלים לכבותה. בעקבות העשן המתיימר מעל השכונה החרדית "קריית הרמ"א", החליטו בכיבוי אש ובמשטרה לפנות מאות משפחות חרדיות מהרחובות הסמוכים, אך לאחר שהתברר שאין סכנה ממשית, הוחלט להחזירם (בארץ)