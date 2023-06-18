האם החרדים עומדים להחרים את תנובה, ומה יקרה כשכולנו לא נשלם משכנתא? | למה לחתן זוג מיוחד? שיחה עם מנהלת המוסד | האם יש כייס ברכבת הקלה ומה קורה כשגנב נופל לידיו של אלוף ג'יו גיצו? | איך הגיע חנוכיה יקרה לרכב האלטע-זאכן | האם ממציא השיטה הפופולארית שם קץ לחייו וראיון חנוכה ביפן? (דבר ראשון)
אביחי, היה בחור מיוחד מכל הבחינות. שנים לאחר שגדל עם קרן ביחד, הוריו חיתנו אותם - והם היו זוג לתפארת • לאחר שנפטר השבוע בפתאומיות, ביקשנו לחזור לרגעים מחייו וללמוד מהי עבודה עצמית, נתינה ואכפתיות (מגזין כיכר)
זה נראה לי הסיוט הכי גדול שאמא יכולה לעבור. שבנה אהובה יהיה 'המודח הכיתתי'והיחיד שלא יוזמן למסיבת היום הולדת של אחד מילדי הכיתה. והסיבה לכך? הוא סובל מתסמונת-דאוון!, זה מה שקרה לג׳ניפר שבנה בן ה-7 סוייר לא הזומן למסיבה. אך האם במקום לשבת ולבכות, פשוט הגיבה בצורה מיוחדת. היא העלתה פוסט מרגש שעלה בדף הפייסבוק וריגשה את הגולשים (סיפורי רשת)
קיבלתי אותה במתנה לפני שש שנים ומאז חיי השתנו מהקצה לקצה. מה קיבלתי? קיבלתי אחות קטנה ומקסימה שהביאה אור הביתה אור מיוחד, אור שונה. גדול יותר מכל דבר אחר, קיבלתי במתנה אחות עם תסמונת דאון * לחיות עם אחות עם תסמונת דאון (ילדים)
סיפורים מרגשים הם דבר נפלא, במיוחד כאשר מדובר בסיפור יוצא דופן. מיזם של שלוש בנות, בנות 18 בלבד שהתחיל מקייטנה לבנות הסובלות מתסמונת דאון והפך לחתונה מרגשת ל-36 כלות, ללא חתן ושמחה אחת גדולה (סיפור מהחיים)