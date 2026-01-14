רשת רמי לוי זכתה במכרז של משרד הכלכלה לשיווק תחליפי חלב מתוך מלאי החירום של המדינה לאחר שהגישה את הצעת המכיר הנמוכה ביותר, ומציעה קופסאות מטרנה במחיר חירום של 34.90 ש"ח בלבד.

מדובר בקופסאות מטרנה, תחליף חלב לתינוקות מתוך מלאי החירום הממשלתי, שמשוחרר כעת לציבור במסגרת מהלך מיוחד שנועד להקל באופן מיידי על יוקר המחיה.

רמי לוי זכתה במכרז לאחר שהגישה את הצעת המחיר הנמוכה ביותר, ותביא את ההוזלה אל המדף - בצורה נגישה וברורה.

על פי הנתונים, מאות אלפי חבילות ישווקו במחיר המוזל, המשקף הנחה של כ-50% ממחירי השוק. המכירה תתבצע בפריסה רחבה בסניפי הרשת, תוך שמירה על חלוקה מאוזנת שתאפשר לכל משפחה להצטייד במוצר החיוני.

עבור הציבור החרדי, שבו הבית מתנהל לא אחת עם כמה תינוקות ופעוטות במקביל, מדובר בבשורה כלכלית של ממש. תחליפי חלב הם אחד המוצרים הרגישים והיקרים ביותר בסל המשפחתי, ולעיתים קרובות גם כאלה שאי אפשר לוותר עליהם או “לשחק” איתם במבצעים.

המהלך הנוכחי מבוסס על מעמדה של רשת רמי לוי כרשת שמציעה לצרכנים את סל הקניות הזול במדינה, ומשקף את מטרת המכרז הממשלתי: לייצר תחרות על המחיר לטובת הציבור, ולאפשר למשפחות לרכוש מוצר יסוד במחיר הוגן.

את מוצרי מטרנה ניתן להשיג בסניפי רשת רמי לוי ובחנויות גוד פארם ברחבי הארץ.

עבור הורים רבים, זו לא רק הוזלה, אלא תחושת ודאות סביב אחד המרכיבים הבסיסיים והרגישים ביותר בבית, כחלק מתפיסת המחיר של רמי לוי - סל הקניות הזול במדינה.