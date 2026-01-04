אחרי המלחמה: במשרד הכלכלה והתעשייה, פרסמו היום (ראשון) כי באמצעות מינהל החירום, פורסם מכרז למכירת מלאי ממשלתי של תחליפי מזון לתינוקות (תמ"ל), בהיקף של מאות אלפי אריזות, כחלק ממהלך רחב לשדרוג וייעול ניהול מלאי החירום הלאומי.

במסגרת מכרז ייחודי זה, הזכייה נקבעה לא רק לפי המחיר שהוצע עבור קניית התמ"ל מהממשלה, אלא גם לפי המחיר שהוצע למכירת התמ"ל לצרכן.

מהלך זה מאפשר יתרון כפול: לא רק חסכון משמעותי בכספי ציבור המשמשים עבור אחזקה של מלאי ממשלתי, ובכך הצרכן הישראלי, אשר יוכל לרכוש מוצר צריכה בסיסי במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק.

במסגרת המכרז נבחרו שני זוכים בהתאם לכמות שביקשו לרכוש מהמדינה:

● רשת רמי לוי שיווק השקמה – לרכישת כ- 400 אלף אריזות תמ"ל, אשר יימכרו לצרכנים במחיר שלא יעלה על 34.90 ש״ח לאריזה.

● חברת ח.נ. משקאות בע"מ – לרכישת 250 אלף אריזות תמ"ל אשר יימכרו לצרכנים במחיר שלא יעלה על 37 ש״ח לאריזה.

מדובר בהוזלה של עשרות אחוזים לעומת מחירי השוק המקובלים, ובמהלך שמגלם שילוב בין החזר הוצאות המדינה לבין הקלה מיידית ביוקר המחיה עבור הורים לתינוקות.

במשרד הכלכלה והתעשייה מציינים כי כלל המוצרים הנמכרים במכרז עומדים בתקני בטיחות ואיכות מחמירים, ובעלי תוקף של תשעה חודשים לפחות.

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת: "אנחנו מביאים היום בשורה לאזרחי ישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בהובלתי, ממשיך לנצל כל הזדמנות כדי להילחם ביוקר המחיה. החלטנו למכור את מלאי החירום באופן המשרת את הרצון להוזיל את יוקר המחיה, תוך שמירה מלאה על היערכות המשק לשעת חירום. מדובר במוצר בסיסי שכל הורה חייב לקנות ולכן דרשנו מהזכיינים למכור את התמ"ל בהוזלה של עשרות אחוזים"

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מוטי גמיש: "מחיר קופסת תמ"ל לצרכנים יעמוד על פחות מ50%! ממחירו כיום; מלאי המזון לתינוקות לשעת חירום לא יפגעו וימשיכו להיות מנוהלים באופן אחראי"

משרד הכלכלה והתעשייה מדגיש כי "מכירת המלאי אינה פוגעת בהיערכות המדינה לשעת חירום וכי הוא ימשיך לפעול לחיזוק חוסנו של המשק הישראלי, לניהול אחראי של מלאי החירום הלאומי, ולנקיטת צעדים המשלבים ביטחון תזונתי ויעילות כלכלית".