ליסקאר"בנקים נותנים מטרייה בקיץ ולוקחים אותה בחורף". הפתרון של 'ליס קאר' הוא מימון חוץ-בנקאי מלא ( צילום: כיכר השבת )

כל בעל עסק מכיר את הרגע הזה: העסק ברוך השם גדל, הציוד כבר לא נכנס ברכב הפרטי, ואתה מבין שצריך להשתדרג. אבל אז מתחיל כאב הראש – בירוקרטיה, קנייה ומכירה, חישובי פחת, הוצאות מוכרות ובעיקר – ההתעסקות עם הבנק והמימון. בדיוק כדי לפתור את הפלונטר הזה, הגיע לאולפן אלעד דגן, מנהל המכירות הארצי של חברת 'ליסקאר', חברה ותיקה עם למעלה מ-30 שנות ניסיון.

לא רק לציי רכב ענקיים: פתרון אישי עד בית העסק המיתוס הראשון שדגן מנפץ בראיון הוא שהליסינג התפעולי שייך רק לחברות ענק. ב'ליסקאר' מבינים שהלקוח העסקי הקטן והבינוני – מהאינסטלטור הבודד ועד חברת השליחויות – הוא זה שזקוק לפתרון המדויק ביותר. "אנחנו נבוא עד אליך לעסק," מסביר דגן. מנהל תיק לקוחות אישי מגיע פיזית, בוחן את אופי העבודה, את הקילומטראז' הצפוי ואת הצרכים האמיתיים, ותופר את החליפה המושלמת.

הטעות שחוסכת לכם עשרות אלפי שקלים

למה לא ללכת פשוט לסוכנות רכב ולקנות לבד? דגן מתאר תרחיש שחוזר על עצמו אלפי פעמים: לקוח מגיע "נעול" על רכב מסוג X, אבל לאחר ייעוץ מקצועי של 'ליסקאר', שמכירים את כל ההזדמנויות בשוק, הוא יוצא עם רכב Y שמתאים לו הרבה יותר – וחוסך עשרות אלפי שקלים.

החמצן של העסק: שומרים על האובליגו

אולי הנקודה הקריטית ביותר שעלתה בראיון נוגעת לתזרים המזומנים. רכישת רכב דרך הבנק "סוגרת" את מסגרת האשראי (האובליגו) ומכבידה על העסק. דגן מזכיר את המשפט הידוע: "בנקים נותנים מטרייה בקיץ ולוקחים אותה בחורף". הפתרון של 'ליסקאר' הוא מימון חוץ-בנקאי מלא. זה משאיר את מסגרת האשראי של העסק פנויה לצמיחה ולבלת"מים, ומעניק שקט נפשי גם בתקופות של אי-ודאות כלכלית. במקום לרשום נכס והתחייבות במאזן, מקבלים חשבונית שכירות חודשית אחת, נקייה ומוכרת לצרכי מס.

גמישות מקסימלית: בלי הגבלת קילומטרים

חוששים מקנסות על חריגת קילומטרים? ב'ליסקאר' מבינים שעסק הוא דבר דינמי. פתאום נכנס פרויקט בבאר שבע והרכב נוסע הרבה יותר ממה שתוכנן?. רוב המסלולים בחברה הם ללא הגבלת קילומטראז', מה שמאפשר לבעל העסק לעבוד בראש שקט.

לסיכום, כפי שעלה מהראיון: במקום לשבור את הראש עם טפסים, מוסכים וירידת ערך – תנו למומחי הליסניג לנהל את זה עבורכם.

רוצים לקבל הצעה שתחסוך לעסק שלכם זמן וכסף? פנו עוד היום ל'ליסקאר', ותתחילו לנסוע בראש שקט.