לנוכח עלייה מדאיגה במספר תקריות אלימות מצד "נוסעים סוררים", מחוקקים בצרפת החליטו לנקוט בצעד דרמטי והציגו כללים חדשים המאפשרים לרגולטור התעופה האזרחית במדינה לקנוס נוסעים המפריעים בטיסה בסכום של עד 20,000 אירו ולהכניס אותם לרשימת "מסורבי טיסה" למשך ארבע שנים.

הסנקציות מתווספות לעונשים פליליים שניתן להטיל על ידי המשטרה ובתי המשפט, מה שאומר שנוסעים לא ממושמעים עלולים להיפגע מקנסות כפולים על עבירות כמו סירוב לציית להוראות חברי הצוות.

הסמכויות החדשות כלולות בצו מס' 2025-1063, שפורסם בכתב העת הרשמי של הממשלה ב-7 בנובמבר. הוא מעניק לרשות התעופה האזרחית הצרפתית את היכולת להטיל עונשים אזרחיים ואת הסמכות לקנוס נוסעים בגין מספר עבירות:

שימוש בגאדג'טים אלקטרוניים במהלך הטיסה, בהם נעשה שימוש אם אסור או לפי הוראות הצוות.

סירוב לציית להוראות הבטיחות החוקיות של הצוות.

פגיעה ביכולתם של אנשי הצוות לבצע את עבודתם.

לרשויות תהיה הסמכות לקנוס עבריינים בפעם הראשונה עד 10,000 אירו (11,560 דולר), אך עבריינים חוזרים עלולים להיקנס בקנסות של 20,000 אירו (23,120 דולר). במקרים חריגים, גורמים רשמיים יוכלו גם להטיל איסורי טיסות של עד ארבע שנים.

כדי לנהל את הסמכויות החדשות, רשות התעופה האזרחית תקים מאגר נתונים חדש של נוסעים סוררים, כאשר חברות תעופה יוכלו לדווח על עבריינים ישירות לרגולטורים מבלי לערב תחילה את המשטרה.

עם זאת, סמכויות אלה חלות רק על אלימות המתרחשת במטוס הרשום בצרפת. כך יוצא שאם נוסע מתנהג בצורה לא הולמת בחברת תעופה זרה בדרכה לצרפת או ממנה, לרשויות לא תהיה הסמכות להטיל קנסות מנהליים אלה או להכניס את העבריין לרשימת "מסורבי טיסה".