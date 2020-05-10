החלוצה הרגולטורית של עולם הרכב: סין קובעת תקנות חדשות המחייבות את כל יצרניות הרכב לבטל את מנגנוני פתיחת הדלתות הנסתרים | בעקבות שורת תאונות קטלניות, התקנות החדשות ייכנסו לתוקף מ־2027 ויחייבו פתרונות מכניים נגישים הן מבחוץ והן מבפנים (רכב)
בשורה לשומרי השבת: מערכת מיוחדת המשאירה את הדלתות בפתח בית החולים גם בשבת וחגים באמצעות שעון מיוחד, בקרוב בכל רחבי הארץ. ממשרד הבריאות נמסר: "בשל פניות רבות מצד רבים המבקשים שלא להיכשל בחילול שבת קודש, ולאחר בדיקת הנושא, החליט סגן שר הבריאות כי יש מקום לבצע שיפורים טכנולוגיים בבתי חולים כלליים"