מי שמכיר את עולם החתונות והאירועים, מכיר היטב את השם קובי מירסקי. הוא נמצא בתחום המוזיקה כבר 18 או 19 שנה, אך רק לאחרונה פרץ לקדמת הבמה כזמר ויוצר בזכות עצמו. בראיון אישי ומרתק באולפן התוכנית "המבקר" בכיכר השבת, מירסקי מדבר על הכל.

הנער שניצל בזכות ישיבת רש"י

הדרך של מירסקי אל הבמה לא הייתה שגרתית. כבר בגיל 13 הוא מצא את עצמו מנגן באירועים ובר מצוות של חברים לכיתה, בדיוק כמו אביו לפניו, שהיה בעל תזמורת שניגנה בחתונות וכמנגן שניגן בתלמודי תורה רבים בירושלים.

אך הילדות לוותה גם באתגרים לא פשוטים: "אמא שלי ניסתה לדחוף לי כל מיני מורים למוזיקה, כמובן שהיה לי קצת הפרעות קשב", הוא חושף בכנות, "היום זה כבר קל לדבר על זה, אבל אז זה היה מפחיד".

לאחר מסע אישי ומורכב בין ישיבות שונות, הוא מצא את מקומו בישיבת רש"י, שם זכה לתמיכה ששינתה את חייו. מירסקי לא שוכח להכיר טובה: "אני חייב לרב מילצקי את החיים... הוא שמע שאני רוצה לעשות פרויקט, אמר: קובי אני איתך".

הפחד לפרוץ החוצה

אז למה חיכינו כמעט 20 שנה כדי לשמוע שירים מקוריים שלו? מסתבר שהכישרון היה שם כל הזמן, אבל הפחד שיתק. "יש לי שירים שאני כתבתי... תמיד היה לי חלום להוציא דברים, אבל היה לי סוג של חוסר אומץ", הוא מודה. "אומרים לי כולם בשוק, 'וואי איזה אומץ יש לך על הבמות', אבל מסתבר שכשזה משהו רשמי שיוצא החוצה... היה לי פחד קצת". רק לאחר מפגש עם המוזיקאים אבי ריימי ויאיר בודנר במסגרת פרויקט "ממתק לשבת", מירסקי קיבל את הדחיפה שהיה צריך והחליט להסתער על החלום.

"אבא, מי זה טאטע?" - הסוד מאחורי הלהיט

נקודת המפנה המשמעותית ביותר של מירסקי הגיעה מתוך רגע אקראי וקסום של אבהות. הלהיט הענק "אוי טאטע", שמושמע היום בכל חיידר ובכל אירוע, נולד בכלל משאלה תמימה של בנו הקטן.

"הילד שלי שומע אותי כל הזמן אומר אוי טאטע... בוקר אחד הוא מגיע אליי, 'אבא, מי זה טאטע?'", מספר מירסקי.

מתוך שינה כמעט, הוא לקח את הטלפון הנייד שלו והתחיל להקליט תשובה שהפכה לשיר: "הילד שואל אותי אבא מי זה טאטע, מה אני עונה לו? קיימתי דיאלוג עם עצמי בטלפון... דקה, דקה וחצי הלחנתי את השיר הזה".

"אין נוסחה ללהיטים, הכל משמיים"

כשמירסקי נשאל האם הוא כיוון מראש לייצר להיט שיתפוצץ, הוא ממהר להבהיר את השקפת עולמו, ואפילו משלב זווית אקטואלית מפתיעה: "אפשר לדבר על הקליע שעבר פה לטראמפ ליד הראש. זה מטורף, כולם עכשיו מבינים פתאום... הקדוש ברוך הוא מנהל פה את כל העולם. מי שחושב לרגע שהוא יכול לכוון להוציא להיט - אין כזה דבר". מבחינתו, השיר הזה ישב במגירה שנה וחצי, והצלחתו היא אך ורק מתנת שמיים: "הקדוש ברוך הוא יביא לך פתאום ילד קטן שישאל אותך שאלה...".

בימים אלו מירסקי עובד על אלבום EP שיכלול שישה שירים, כשהוא נשאר פתוח גם לקבל חומרים נוספים מיוצרים אחרים, בתנאי שהם קולעים לסגנון הייחודי שלו. עד שזה יקרה, הגולשים מוזמנים לצפות בראיון המלא ובטעימה מהלהיט, ולהכיר מקרוב את האיש והטאטע.