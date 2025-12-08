להקת 'אורות' משלבת מזרח ומערב במחרוזת חתונות חדשה

( צילום: מאודי אלכסלסי )

"להקת אורות" משיקה בימים אלו מחרוזת חתונות חדשה וייחודית, ראשונה מסוגה, המשלבת בין עולמות המוזיקה הישיבתית והחסידית לבין מוזיקה מזרחית אותנטית. לצד העיבודים הקצביים והמרקידים, בולטת גם נוכחותה של מוזיקה יהודית עמוקה ונשמתית, שמצליחה לרגש ולחבר.