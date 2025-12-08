להקת 'אורות' משלבת מזרח ומערב במחרוזת חתונות חדשה

"להקת אורות" משיקה בימים אלו מחרוזת חתונות חדשה וייחודית, ראשונה מסוגה, המשלבת בין עולמות המוזיקה הישיבתית והחסידית לבין מוזיקה מזרחית אותנטית. לצד העיבודים הקצביים והמרקידים, בולטת גם נוכחותה של מוזיקה יהודית עמוקה ונשמתית, שמצליחה לרגש ולחבר.
במרכז הקליפ החדש ניצב תסריט מקורי ויצירתי, שמעביר את הצופה דרך חוויה של חתונה שלמה: מקבלת הפנים, אל רגעי החופה המרגשים, ריקודים סוחפים בסבב הראשון, ניחוחות מזרחיים בזמן הסעודה, ולסיום – סבב ריקודים נוסף גדוש באנרגיה ושמחה.
"להקת אורות" היא הרכב מוזיקלי צעיר, רענן ועכשווי, המשלב על הבמה שמחה יהודית פנימית עם מקצוענות מוזיקלית. חברי הלהקה צמחו מתוך עולם הישיבות הדתי לאומי, ומביאים עמם סגנון מוזיקלי ישיבתי אותנטי, השזור בעיבודים מדויקים, ביצוע מוקפד ונגינה מלאת רגש ושמחה.
את ההרכב מוביל הזמר והיוצר אברהם אהרון אזולאי, המשמש כסולן וכמפיק המוזיקלי. לצידו שבעה נגנים מקצועיים: אורי כהן (קלידים ובס), מוריאל פריזה (גיטרות), נריה עדן (תופים), ישי אלימלך (קלרינט), דוד אלבז (סקסופון), אבישי יוחנן (כינור) וזיו נוימן (קאנון).
העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליפ נעשתה על ידי רון חניה.
