מוטי כרמל והחברים בקומזיץ חנוכה נוסטלגי: "ארוממך השם"

הזמר מוטי כרמל ו'הקרטשמע' במחרוזת חנוכה נוסטלגית עם לחנים וותיקים המתאימים במיוחד לימי החנוכה. ההפקה המוזיקלית של נחמן רוזנברג (סינגלים וקליפים)

מסע הגלויות והגאולה של עם ישראל עובר בין קהילות, ניגונים ומסורות עתיקות: הוא נפתח ב"מעוז צור" המשתפך של ברסלב, ממשיך ב"חשוף" העוצמתי והבלתי נשכח של מ.ב.ד, מתנחם ב"ארוממך ה'" הנוסטלגי של סירוטקין, ומסתיים ב"שובי נפשי" משובב הנפש מבית רבי שלוימלה קרליבך.

מוטי כרמל והקרעטשמע ממשיכים בדרכם הייחודית, כשהם מוזגים אל קנקן חדש את הצלילים והניגונים העתיקים, ויוצרים חוויה מוזיקלית מחברת, מרגשת וממלאת אור.

לזכר האחים הקדושים אביעד וגיגי ריבלין הי"ד

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: נחמן רוזנברג

תיכנותים נוספים: יוחנן אורי

לחן: מעוז צור - ברסלב, חשוף - אלי לאופר - מ.ב.ד., ארוממך ה'- ראובן סירוטקין, שובי נפשי - ר' שלוימל'ה קרליבך

