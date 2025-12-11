מוטי כרמל והחברים בקומזיץ חנוכה נוסטלגי: "ארוממך השם"

מסע הגלויות והגאולה של עם ישראל עובר בין קהילות, ניגונים ומסורות עתיקות: הוא נפתח ב"מעוז צור" המשתפך של ברסלב, ממשיך ב"חשוף" העוצמתי והבלתי נשכח של מ.ב.ד, מתנחם ב"ארוממך ה'" הנוסטלגי של סירוטקין, ומסתיים ב"שובי נפשי" משובב הנפש מבית רבי שלוימלה קרליבך.