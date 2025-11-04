"חוזר בבום": יוני Z על התאונה הדרמטית והחתונה המאוחרת שלו 

הזמר והיוצר יוני Z מארה"ב, מהיוצרים הבולטים בז'אנר הפופ היהודי, התארח באולפן 'כיכר השבת' לראיון מיוחד חשוף ואישי, לאחר תקופה ארוכה יחסית בה לא ביקר בישראל.

הדרמה ברומא: 14 שברים ששינו את המסלול

הראיון נפתח בחשיפת סיפור דרמטי שאירע לפני כארבע שנים, שמנע את הגעתו המתוכננת של יוני Z לישראל לרגל השקת אלבומו השני. יוני Z סיפר כיצד תוכניותיו לסיבוב הופעות וראיונות בארץ נגדעו באחת במהלך "ביקור קצר ברומא".

"עליתי על אופנוע... והייתי בירידה כזו ליד הקולוסאום... הגלגל הקדמי נכנס בכל הכוח לתוך בור בכביש... ואני מתהפך, מתגלגל. מאושפז ברומא, בבית חולים, עם כ-14 שברים בכל הגוף".

התאונה הקשה, עצרה את הקריירה שלו באופן פתאומי וגרמה לביטול הגעתו לישראל. יוני Z, ששכב בבית החולים ברומא, הבין כבר אז: "ברגע שעפתי מהאופנוע הבנתי כבר שלא נראה לי שאני מגיע לישראל". הוא סיכם את האירוע: "לבורא עולם היו תוכניות שונות".

חתונה מאוחרת ומשמעות חדשה לחופה

לאחר תקופה של התמקדות בחיים האישיים, יוני Z נישא לפני כחצי שנה בגיל 33. הוא ואשתו הפכו בארה"ב, לדבריו, ל"סמל לנישואין של רווקים ורווקות, שהם קצת יותר מבוגרים". הוא הדגיש כי ההחלטה להתמקד בשידוכים ולעשות "אקסטרה" בשביל זה היא זו שהובילה לחתונה.

הוא אף הרחיב על תפיסתו בנוגע למושג ה"באשערט": "אני חושב שבאשערט זה לא בהכרח בן אדם ספציפי אלא יותר עניין של טיימינג. עד כמה הבן אדם בשל ומתאים והקב"ה מביא אותך לזמן המתאים והנכון ביותר להכיר את בת הזוג". הוא מוסיף דוגמא לכך שאשתו, חוזרת בתשובה, ואם היה פוגש אותה בטיימינג אחר, מוקדם יותר, הם לא היו מתאימים כלל.

באופן מעניין, יוני מספר כי החוויה האישית של הנישואין שינתה את גישתו למוזיקה, במיוחד בהופעות בחופות.

"אחרי 18 שנה שאני שר כבר בחתונות, רק אחרי שהתחתנתי, אני מרגיש שנהייתי בן אדם רציני, יותר כשזה מגיע לחופה. אני מרגיש את זה יותר לעומק... עכשיו אני יותר מתרגש בכל חופה. אני מתרגש יותר כי אני כבר אני מבין את ההרגשה. כשאתה רווק אתה אמנם מבין אבל עוד לא חווית את זה. זה שונה."

אלבום שלישי בדרך: המאבק בין פופ לחסידי

יוני Z חשף כי הוא עובד בימים אלו על אלבומו השלישי, לאחר שהבין כי מבחינת כמות הסינגלים שהוציא, הוא כבר "הוציא שלושה אלבומים". השאלה המרכזית שמטרידה אותו כעת היא כיצד לשלב בין הסגנון הפופי המזוהה עמו לבין השורשים החסידיים עליהם גדל והוא אוהב כל כך.

הוא הצביע על פער הולך וגדל במוזיקה היהודית: מצד אחד זמרים "נטו חסידי" (כמו ברוך לוין ונפתלי קמפה), ומצד שני זמרים שמתמקדים בפופ. יוני Z מנסה למצוא את שביל הזהב שישמור על הקהל הצעיר באמריקה, ש"כבר לא מעוניין במוזיקה החסידית" המסורתית, ועדיין לשמר את הקדושה והטעם החסידי.

הוא התייחס לתופעה של זמרים אמריקאים שפונים פחות לשפה העברית, וטען כי ייתכן שזה נובע משיקולים כלכליים: "לא ישלמו לי את המספרים האלה בארץ... אז אני אתמקד בסטייל יותר אמריקאי". עם זאת, הוא הדגיש את חשיבות החיבור לישראליות, במיוחד לאחר אירועי אוקטובר, והבטיח לחזור "בבום" עם חומרים חדשים בעברית.

הרף עולה: אין יותר "אמצע" במוזיקה

יוני Z התייחס לתעשיית המוזיקה היהודית ואמר "אין באמצע יותר".

"אנשים היום אין להם כל כך מקום ל'אה, הוא בסדר'. אנשים רוצים את הטוב ביותר. אין באמצע. יש זמרים קטנים שמתחילים ועושים כסף קטן באירועים קטנים, ויש את הטופ".

הוא רואה בכך אתגר חיובי שמחייב אותו ואת עמיתיו "לתת פייט הכי חזק" ולהשקיע בכל פרט. הוא ציטט את אברהם פריד שאמר "הציבור לא טיפש, אנשים יודעים מה מרגש אותם ומה לא", וקרא לזמרים לא לחקות אחרים, אלא למצוא את ה"מתנה" האישית שלהם.

הראיון נחתם בביצוע מרגש של יוני Z לשירו "בואי בשלום":