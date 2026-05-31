כיכר השבת

בנצי שטיין 'נגינה' ו'זינגערליך' במחרוזת "שיר השירים"

הזמר והיוצר בנצי שטיין יחד עם מקהלת 'נגינה' ומקהלת הילדים 'זינגערליך' במחרוזת מיוחדת מתוך חתונה לשירים מתוך "שיר השירים". עיבוד והפקה מוזיקלית: מוישי כהנא (סינגלים וקליפים)

מוטי הכט מגיש מחרוזת מיוחדת ומושקעת מפסוקי ״שיר השירים״. מאחורי הקונספט ובניית המחרוזת עומד המלחין והיוצר בנצי שטיין, שגם מוביל את המחרוזת יחד עם מקהלת נגינה המורחבת בניצוחו של חזקי ינקוביץ. אליהם מצטרפת מקהלת הילדים זינגערליך בניצוחו של זאבי פיליפ, שמוסיפה למחרוזת טוהר וקסם מיוחד.

המחרוזת מלווה בקליפ מרהיב שצולם במהלך חתונתו של יועץ התקשורת רפי פרלשטיין, מביא למסך חוויה סוחפת של שמחה, רגש והפקה ברמה גבוהה במיוחד.

על הבימוי והעריכה חתום הרשי סגל, שמלווה את המחרוזת גם בנגינה ובליווי קולי מרגש, בעוד על ההפקה ניצח ביד מקצועית המפיק מנשה פרלשטיין.

העיבוד המוזיקלי הופקד בידיו של המעבד המוערך מוישי כהנא, שהצליח ליצור חיבור מושלם בין ניגוני רגש עתיקים לבין הפקה מוזיקלית עדכנית, עשירה וסוחפת.

קרדיטים:

בניית קונספט ופלייליסט: בנצי שטיין

שירה: בנצי שטיין

קלידים וליווי שירה: הרשי סגל

מקהלה: מקהלת נגינה

עיבוד קולי וניצוח מקהלה: חזקי ינקוביץ

מקהלת ילדים: זינגערליך בניצוחו של זאבי פיליפ

עיבוד והפקה מוזיקלית: מוישי כהנא

