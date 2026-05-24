אחרי מסע אישי לא פשוט, שכלל נפילות, חיפושים ורגעים של התמודדות פנימית – הזמר והיוצר הברסלבי זושא ליעבער משיק בימים אלו אלבום חדש ומסקרן בשם ״סאך שטערקער״ – ״הרבה יותר חזק״. מדובר בחלק השני בסדרת האלבומים שהחלה עם הפרויקט הקודם ״אזוי שטארק״ – ״כל כך חזק״, סדרה שנולדה מתוך רצון להעביר מסר של אמונה, התחזקות וכיסופים להשם יתברך.

לדברי זושא, הדרך להוצאת האלבום הייתה רצופה במניעות ואתגרים. ״האלבום הזה היה אמור לצאת כבר לפני יותר משנה״, הוא משתף, ״אבל כמו בכל דבר של קדושה – היו אינספור עיכובים ומלחמות בדרך. למרות הכול, לא ויתרתי על החלום להמשיך את הסדרה ולהוציא את המוזיקה הזאת לעולם״.

מאחורי האלבום עומד סיפור חיים מטלטל ומעורר השראה. זושא גדל בבית חסידי בלונדון, אך בשלב מסוים בחייו התרחק מהדת ועזב את אורח החיים שבו גדל. במשך שנים ארוכות חיפש את דרכו, עד שמצא מחדש את האמונה והקשר לרוחניות. לדבריו, נקודת המפנה הייתה ההיכרות עם תורתו של רבי נחמן מברסלב, שלדבריו ״החזירה אותו למוטב ונתנה לו חיים חדשים״.

מתוך החיבור הזה, זושא משלב בשיריו מסרים של התחזקות, אמונה ושמחה, עם הרבה רגש וגעגוע להשם יתברך. ״המטרה שלי היא להצית ניצוץ בעוד נשמה״, הוא אומר, ״ולהפיץ את האור והדעת של רבי נחמן, שיכולים לתת כוח לכל יהודי להתמודד עם החיים״.

האלבום החדש ״סאך שטערקער״ כולל 11 שירים מקוריים, בשילוב שפות וסגנונות מגוונים – עברית, אידיש ואנגלית. כל שיר מביא איתו צבע אחר, רגש אחר וסיפור אחר מתוך התחנות שעבר זושא בדרך. לא פחות משמונה שירים באלבום הופקו מוזיקלית על ידו באופן אישי.

במקביל לעבודה המוזיקלית, זושא שיתף פעולה עם יוצרים וצלמים מהערוצים UmanPlay ו-תאגיד 148, במטרה ליצור מעטפת ויזואלית ייחודית לאלבום, הכוללת סרטונים קצרים ואווירתיים המלווים את השירים.

שיר הנושא של האלבום, ״סאך שטערקער״ אותו כתב, הלחין וגם הפיק זושא בהעצמו, זכה גם לקליפ מושקע ומלא אווירה, בהפקתו של מוישי ברזל. השיר, המבוצע באידיש, נושא מסר של תקווה, עוצמה ואמונה גם מתוך החושך והנפילות.