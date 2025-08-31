הראפר הברסלבי מסביר למה לא שווה להיות גוי

מילים:

הוא קם כל לילה חצות

עושה סיגופים ותעניות

הוא לומד ברציפות

שומר כל מצווה בפשיטות

במקוה הוא טובל שלוש מאות ועשר

שומר כל מצוות עשה ונזהר מלא תעשה

צדקה הוא נותן מתן בסתר

הוא מתפלל שלוש פעמים ביום

משבת לשבת הוא בצום

מתבודד כל הלילה ושומר את הברית

ולובש רק בגדים שחייב ציצית

פשוט צדיק גדול

אבל בשבת הוא חייב לעשות מלאכה

אז מה שווה הכל

זה לא שווה כלום

ברוך הוא וברוך שמו

נתן מצוות לנו ולא לגוי

הוא יכול לשמור הכל רק שבת לא

ברוך הוא וברוך שמו

להיות יהודי איזה דבר גדול

לתת תענוג לאבא רק אתה יכול

אני קם בצהריים

שוטף ת׳פנים עם מים

הפיאות מסובב

להשם יש נחת רוח בלב

אני עושה רעש עם כל תנועה

איזה כיף להיות יהודי איזה מתנה

אצלי זה עולה על כל נקודה טובה

כן

כי רק להיות יהודי זה כבר מספיק גם כשאתה לא עושה שום מצווה

אתה הבן מלך האם הבנת כבר?

הם יגידו לך לך לאמא השפחה

זה כי הם רק רוצים להרחיק אותך

אבל אבא תמיד אוהב אותך

הוא מתפאר ומשתעשע רק בך

יש לו תענוג מכל מצווה שלך

תחפש נקודות טובות ותדע שגם בסיבוב של הפיות שלך אתה כבר משפיע

ברוך הוא וברוך שמו

נתן מצוות לנו ולא לגוי

הוא יכול לשמור הכל רק שבת לא

ברוך הוא וברוך שמו

להיות יהודי זה דבר גדול

לתת תענוג לאבא רק אתה יכול

ואֲפִלּוּ פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל כָּל זְמַן שֶׁשֵּׁם יִשְׂרָאֵל נִקְרָא עָלָיו כִּי נִקְרָא פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל יֵשׁ בּוֹ הִתְפָּאֲרוּת פְּרָטִי שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִתְפָּאֵר עִמּוֹ בִּפְרָטִיּוּת וְכֵן בִּפְרָטֵי פְּרָטִיּוּת כִּי יֵשׁ בְּכָל אֵיבָר וְאֵיבָר וּבְכָל תְּנוּעָה וּתְנוּעָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל הִתְפָּאֲרוּת אַחֵר וְיֵשׁ לִפְעָמִים שֶׁאֵיזֶה פָּחוּת שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל עוֹשֶׂה נַעֲנוּעַ עִם הַפֵּאָה שֶׁלּוֹ וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יֵשׁ לוֹ הִתְפָּאֲרוּת גָּדוֹל גַּם מִזֶּה - לקוטי מוהר״ן סימן יז אות א

ברוך הוא וברוך שמו

להיות יהודי זה דבר גדול

לתת תענוג לאבא רק אתה יכול

ברוך הוא וברוך שמו

להיות יהודי זה דבר גדול

לתת תענוג לאבא רק אני יכול

ברוך הוא וברוך שמו

להיות יהודי זה דבר גדול

לתת תענוג לאבא רק אתה יכול

ברוך הוא וברוך שמו

להיות יהודי זה דבר גדול

לתת תענוג לאבא רק אני יכול