סינגל בכורה ללייבל המוזיקה הברסלבי החדש: "רבינו"

לכבוד יום הולדת של רבי נחמן בראש חודש ניסן, יוצא השיר החדש - "רבינו", סינגל בכורה ללייבל המוזיקה הברסלבי החדש - 148.FM. את השיר הלחין הזמר והיוצר הברסלבי בעל שם הבמה - "חסידישע נ נח", כשעל ההפקה המוזיקלית אחראי זושא ליעבער.
״חסידישע נ נח״ שידוע בשיריו להפצת שם רבנו בעולם, הלחין את השיר באולפן של זושא שמיד החל במקום ביצירת העיבוד במקצב הדאנס האלקטרוני.
ב"148.FM" מבטיחים כבר בקרוב הפתעות מוזיקליות נוספות בהשתתפותם של אמנים וזמרים רבים מברסלב.
קרדיטים:
לחן ושירה: חסידישע נ נח
הפקה ועיבוד: זושא ליעבער
לייבל: 148.FM
