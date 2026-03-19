כיכר השבת

סינגל בכורה ללייבל המוזיקה הברסלבי החדש: "רבינו"

סינגל בכורה ללייבל המוזיקה הברסלבי החדש - 148.FM. את השיר הלחין הזמר והיוצר הברסלבי בעל שם הבמה - "חסידישע נ נח", כשעל ההפקה המוזיקלית אחראי זושא ליעבער (סינגלים וקליפים)

לכבוד יום הולדת של רבי נחמן בראש חודש ניסן, יוצא השיר החדש - "רבינו", סינגל בכורה ללייבל המוזיקה הברסלבי החדש - 148.FM. את השיר הלחין הזמר והיוצר הברסלבי בעל שם הבמה - "חסידישע נ נח", כשעל ההפקה המוזיקלית אחראי זושא ליעבער.

״חסידישע נ נח״ שידוע בשיריו להפצת שם רבנו בעולם, הלחין את השיר באולפן של זושא שמיד החל במקום ביצירת העיבוד במקצב הדאנס האלקטרוני.

ב"148.FM" מבטיחים כבר בקרוב הפתעות מוזיקליות נוספות בהשתתפותם של אמנים וזמרים רבים מברסלב.

קרדיטים:

לחן ושירה: חסידישע נ נח

הפקה ועיבוד: זושא ליעבער

לייבל: 148.FM

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

היידה ככה צריך, אשריכםם יקדוששים
הפשוט

