גרוב סגול בסינגל חדש של האמן שהלך לעולמו: "רוק 40"

להקת גרוב סגול עם הסולן נאור שמעוני בסינגל חדש אותו כתב והלחין הזמר והיוצר אברהם אבוטבול ז"ל - "רוק 40".

אבוטבול, מפורצי הדרך של המוזיקה היהודית המקורית עם האלבום "בית הקדושה" ואלבומי סולו נוספים שהוציא לאחר מכן, הלך לעולמו ממחלה קשה לפני כ-15 שנה ומאז מידי פעם יוצאים שירים שלו שנותרו במגירה והועברו להפקה על ידי משפחתו.

גרוב סגול: "שוב זכינו להוציא עוד אחת מיצירותיו הקדושות של אברהם אבוטבול זצ״ל וברוך השם ובזכות עצומה נפל בחלקנו לבצע את היצירה שלו".

קרדיטים:

מילים ולחן - אברהם אבוטבול ז״ל

שירה - נאור שמעוני (גרוב סגול)

עיבוד וסאונד- מאיר חן ונאור שמעוני

מילים:

כשאני מביט לאחור

טיפ טיפה השתנתי .

לא דברים גדולים, אבל עולם אחר

כבר לא כזה כרוך אחרי ההבל.

לא מפקיר הכל , כדי לטעון דבר.

כשאני מביט לאחור

טיפ טיפה השתנתי.

לא דברים גדולים, אבל עולם אחר.

לא אותה כבדות , הרבה יותר פשוט.

הצחוק נהיה חבר . והלב מרגיש יותר.

מתברר כל מה שראיתי שחורות

אולי רק משקפיים!

למציאות פנים ואחור

עכשיו צריך רק לבחור.

אז כשרוצים ליאש אותי

חזק עוצם את העיניים!

לא להדגיש בשחור את הצד האפור.

חיים פשוטים, חיים טובים.

חיים פשוטים, חיים טובים.

חיים פשוטים, חיים טובים.

חיים פשוטים, חיים טובים.

כשאני מביט לאחור

מתחיל להתבהר.

את האמת לומדים לגלות

‏כשאתה בצד אחר.

כמו אברהם הראשון

להיוולד באור כשדים .

לשבור את הפסילים

ולגלות את אלוקים.

כשאני מביט לאחור

רק בנס לא נגמרתי.

כשאני מביט לאחור

כמה טוב שעזבתי.

מביט לאחור

מאיפה באתי.

פשוט שדרך גדולה

עברתי.

כל מה שראיתי שחורות

אולי רק משקפים!

למציאות פנים ואחור

עכשיו צריך רק לבחור.

אז כשרוצים ליאש אותי

חזק עוצם את העיניים.

לא להדגיש בשחור

את הצד האפור.

חיים פשוטים , חיים טובים…