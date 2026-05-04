כיכר השבת

אברומי סאמט בסינגל קליפ חדש: "אני יהודי"

הזמר והיוצר אברומי סאמט ממנצ'סטר שבאנגליה בסינגל קליפ חדש שכתב יחד עם חיים גוטנטג ללחן קרלינאי עתיק. העיבוד המוזיקלי של שמואל לוינסון (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: ד. רובין מנצ'סטר

הזמר והיוצר אברומי סאמעט ממנצ'סטר בלהיט חדש באנגלית:  "I'M A YID" - "אני יהודי". לסינגל החדש צולם גם קליפ מלהיב מלא בשמחה וריקודים, המעביר את המסר שיהודי צריך תמיד לשמוח על כך שזכה להיות יהודי.

סאמעט החליט להוציא את השיר בל"ג בעומר, לכבודו של התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא מצרף את המילים שכתב יחד עם חיים גוטנטג, ללחן חסידי מבית חסידות קרלין.

סאמעט: "תודה לך השם שנתת לי את הזכות להיות יהודי, לאהוב אותך ולשיר לך".

קרדיטים:

שירה: אברומי סאמעט

לחן: חסידות קרלין

מילים: אברומי סאמעט וחיים גוטנטג

עיבוד מוזיקלי: שמואל לוינסון

מקהלה: מ.ד. שווארץ לונדון

אברומי סאמט

