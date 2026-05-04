כיכר השבת

לכבוד התנא האלוקי: יהודה שמעה בסינגל חדש לכבוד ל"ג בעומר

הזמר והיוצר יהודה שמעה בשיר שכתב לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. הלחן משותף לו ולמפיק המוזיקלי של השיר - אבשלום דריקס (סינגלים וקליפים)

לרגל יום הילולת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי משיק יהודה שמעה סינגל חדש, קצבי ומרומם, שמביא את רוח השמחה והאור של היום הגדול.

השיר נכתב על ידי שמעה והולחן יחד עם אבשלום דריקס, שאחראי גם על העיבוד המוזיקלי ומעניק לו סאונד עכשווי וסוחף.

המילים המוכרות והאהובות מקבלות חיים חדשים עם פרשנות אישית של יהודה שמעה ומחזירות אותנו לאווירת המדורות, האחדות והשמחה של ל"ג בעומר עם קצב מדבק ואנרגיה כדי להיכנס לאווירת ההדלקה ולהזכיר לכולנו את אורו הגדול של הרשב"י ואת ההבטחה הנצחית - "כי לא תשכח מפי זרעו".

קרדיטים:

מילים: יהודה שמעה

לחן: יהודה שמעה ואבשלום דריקס

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבשלום דריקס

