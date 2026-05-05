כיכר השבת

האחים רוסנק בסינגל לזכר הוריהם: "בכל דרכיך"

האחים לבית רוסנק בסינגל חדש שכתב והלחין האח ישי לזכר הוריהם שנפטרו לפני 5 ו-10 שנים. הפקה המוזיקלית של ראובן חיון (סינגלים וקליפים)

סינגלים וקליפים

האחים רוסנק: "היום ל״ג בעומר - 10 שנים לפטירת אמנו, ריקי רוסנק ז״ל, ולפני מספר ימים ציינו 5 שנים לפטירת אבינו, איציק רוסנק ז״ל. הכאב גדול, הגעגוע נוכח - ואנחנו ממשיכים, מאמינים ונאחזים במה שהם השאירו לנו. הורים של חסד, לב גדול ואהבה אינסופית. זכינו בהורים יקרים, והגעגועים אליהם רבים.

"כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל דְּרָכֶיךָ" "ה' יִשְׁמָר צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם".

אמא הייתה מברכת אותנו כך בכל יציאה מהבית, ואבא עטף אותנו בדאגה שלא נגמרת. המילים האלו מתהילים שהיו שגורות בפיה כתפילת הדרך, נטבעו עמוק בלב שלנו. המשמעות שלהן פשוטה ועמוקה: ליווי ושמירה בכל דרך - גם כשאנחנו לבד, אנחנו לא באמת לבד. וברכה לחיים שלמים - שכל יציאה וכל חזרה, כל התחלה וכל סיום, יהיו תחת שמירה תמידית.

“בכל דרכיך” הוא שיר של אחים שגדלו בבית של מוזיקה, אהבה ואמונה. את השיר הקלטנו יחד, מתוך רצון להמשיך את הדרך והאחדות שהם השאירו לנו. ובימים כאלה במיוחד - זו כבר לא רק תפילה שלנו. זו תפילה של עם שלם: שכולם יצאו - וכולם יחזרו בשלום. ...והשריקה? זה הסימן שחזרנו הביתה".

ראובן חיוןחגי רוסנקישי רוסנק

