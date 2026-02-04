יוצא דופן: 'ירוחם' בסינגל בכורה רוקיסטי "בין גאולה ליפו"

היוצר והזמר ירוחם, משיק סינגל בכורה מתוך אלבום EP ראשון, אלבום פורץ דרך, שמשלב בין טקסטים אמוניים, שעוסקים בעבודת ה' פנימית, לבין רוק גיטרות סוחף ודרמטי.
האלבום הזה, הוא יצירת מרחב של אחדות בין המגזרים, במיוחד בימים אלו, ונוצר מתוך שיתוף פעולה נדיר, בין אושיות מהרוק הישראלי לבין בני תורה חרדיים.
קרדיטים:
לחן ומילים: ירוחם
הפקה מוזיקלית: רן אלמליח (כנסיית השכל)
הפקת הפרויקט: חיים שמש (בלו זון)
מילים:
בין גאולה ליפו
בתוך השקע העגול
שבין גאולה ליפו
יש מקום לכל אחד
ושתי דרכים עולות
אוהלים פזורים על השטח
וקרקס של חוויות
אורות מהבהבים סביב הגבול
שאותו אף אחד לא יעבור
גלגל מסתובב
קרוסלה ענקית
העולם מתהפך
גלגל מסתובב
לפעמים זה נראה שהשמים
הם הארץ
השומר בכניסה
לגלגל הענקי
לא אומר מילה
הוא רק פותח דלת
ומחייך
המושבים בפנים מאובקים
קשקושי טושים על הפלסטיק
היינו פה דינה ודני
ציור של לב מנוקב בחץ
גלגל מסתובב
קרוסלה ענקית
העולם מתהפך
גלגל מסתובב
לפעמים זה נראה שהשמים
הם הארץ
בתוך השקע העגול
שבין גאולה ליפו
יש מקום לכל אחד
ושתי דרכים עולות
גלגל מסתובב
קרוסלה ענקית
העולם מתהפך
גלגל מסתובב
לפעמים זה נראה שהשמים
הם הארץ
גלגל מסתובב
