יוצא דופן: 'ירוחם' בסינגל בכורה רוקיסטי "בין גאולה ליפו"

צילום: דייב שחר

היוצר והזמר ירוחם, משיק סינגל בכורה מתוך אלבום EP ראשון, אלבום פורץ דרך, שמשלב בין טקסטים אמוניים, שעוסקים בעבודת ה' פנימית, לבין רוק גיטרות סוחף ודרמטי.